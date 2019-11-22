2019-11-22T20:44:43+03:00
Политика

Цель «Единой России» - конституционное большинство на выборах в Госдуму

Партия готовится к предстоящим в 2021 году выборам
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Фото: Донат Сорокин/ТАССФото: Донат Сорокин/ТАСС
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В «Единой Росси» начали подготовку к предстоящим в 2021 году выборам в Государственную Думу и будут бороться за конституционное большинство. Чтобы эффективнее решать электоральные задачи, в партии власти решили переформатировать работу.

Теперь члены руководящего партийного органа – Генерального совета, по словам его секретаря Андрея Турчака, приобретут функционал в пределах шести рабочих групп, каждая из которых будет решать определенные электоральные задачи. «Каждый член Генсовета будет нести конкретную нагрузку», - заявил Турчак на расширенном заседании Экспертного совета. Ведь цель, поставленная перед партийцами руководством – получить не менее 301 мандата на выборах в нижнюю палату парламента.

Кроме того, в центральном исполкоме единороссов будет создан проектный офис. К моменту старта избирательного цикла он будет трансформирован в избирательный штаб. Эту работу Турчак намерен курировать лично.

В свою очередь, председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин отметил - крайне важно, что «Единая Россия» использует современные методы работы. В частности, проектный офис, по его словам, это «надструктура», которая будет настраивать все этажи партийной власти к избирательному циклу 2021 года.

По мнению Костина, при подготовке к выборам Партии важно использовать и прямой диалог с людьми. «Вот эта новая коммуникационная модель - ощущение, что Партия рядом с людьми, партийные структуры находятся в доступе, всегда можно прийти, о чем-то поговорить – крайне важна. Это первое, о чем говорят люди, отвечая на вопрос о том, как вы хотите, чтобы партия «Единая Россия» обновилась или улучшилась. Партия понимает этот запрос», - добавил он.

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