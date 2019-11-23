Гран-При Японии по фигурному катанию 2019. Пары. Произвольная программа. Прямая онлайн-трансляция

Два российских дуэта в парном катании сражаются после первого проката между собой за попадание в тройку призеров. Пока что в этом больше преуспели Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Впереди же всех - лидеры мирового сезона из Китая Вэньцзинь Суй – Цун Хань, которые выигрывают более 10 баллов у канадцев Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро. 23 ноября - время второго выступления, пары покажут произвольный танец."КП" рассказывает о главных моментах произвольной программы пары на Гран-При Японии по фигурному катанию 2019.

Время выхода на лед российских фигуристов на Гран-При Японии 2019 в произвольной программе пары

Обе российские пары - во второй разминке. Пятые - первый наш дуэт. Анастасия Мишина и Александр Галямов выйдут на лед в 09:22. Они откроют вторую, сильнейшую, разминку. А сразу же за ними под шестым стартовым номером - Алиса Ефимова и Александр Коровин. Они представят свою программу в 09:30.

Стартовый порядок фигуристов в короткой программе на Гран-При Японии 2019 пары

Первая разминка

1. Тара Кейн – Дэнни О’Ши (США)

2. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия)

3. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)

4. Алекса Шимека – Крис Книрим (США)

Вторая разминка

5. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия)

6. Алиса Ефимова – Александр Коровин (Россия)

7. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада)

8. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай)

Положение после короткой программы на Гран-При Японии 2019

1. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 81,27

2. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 71,21

3. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 69,00

4. Алиса Ефимова – Александр Коровин (Россия) – 64,94

5. Алекса Шимека – Крис Книрим (США) – 63,63

6. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 62,41

7. Тара Кейн – Дэнни О’Ши (США) – 58,70

8. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 57,55

Прямая видеотрансляция короткой программы Гран-При Японии 2019

Старт соревнований намечен на 08.35 по московскому времени. Прямая трансляция пройдет – на сайте Первого канала 1tv.ru. А для пользователей за пределами России - на официальном YouTube-канале Международного союза конькобежцев. Для российских пользователей здесь предусмотрена геоблокировка.