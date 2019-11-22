2019-11-23T02:01:56+03:00
Звезды

Николай Басков устроил потасовку на юбилейном концерте Игоря Крутого

Компромат на коллег опубликовал Сергей Лазарев
Елена ПЕТРОВА
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Видео опубликовал Лазарев, сопроводив подписью «дружба в шоу-бизнесе»Видео опубликовал Лазарев, сопроводив подписью «дружба в шоу-бизнесе»
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Такими Народных артистов РФ увидишь нечасто: Игорь Крутой и Николай Басков, извиваясь на кафельном полу, что-то кричат и машут руками. Судя по всему, именно «натуральный блондин» повалил старшего товарища.

- Да я тебе новый подарю, новый подарю! - смеясь, доказывает композитору «золотой голос» и пытаясь подняться, замечает, что их снимают:

Финал юбилейного концерта Игоря Крутого в Минске

Финал юбилейного концерта Игоря Крутого в Минске

- Уйди отсюда, ещё один ...! - выкрикивает Басков и неуклюже бросается на «папарацци» Сергея Лазарева. За кадром - хохот и улюлюканье не менее знатных свидетелей - Филиппа Киркорова, Ирины Аллегровой, Ани Лорак и Жасмин.

Это видео, казалось бы, не предназначенное для широкой публики, Лазарев опубликовал в своём Инстаграме с невинной подписью и хештегом «дружба в шоу-бизнесе»: «Милейший финал юбилейного концерта Игоря Крутого в Минске. Шок!».

а кадром - хохот и улюлюканье не менее знатных свидетелей

а кадром - хохот и улюлюканье не менее знатных свидетелей

Подписчики артиста так и не поняли, что происходит в кадре.

- Сергей, а что случилось-то? Где предыстория? - пишут Лазареву в комментариях.

Кому-то такое небанальное закулисье пришлось по вкусу: свои «лайки» под видео поставили Лолита Милявская, Полина Гагарина и другие звёзды.

- Круто, когда артисты могут подурачиться в любом возрасте, - восхищаются пользователи соцсетей.

Такими Народных артистов РФ увидишь нечасто

Такими Народных артистов РФ увидишь нечасто

А вот другой части аудитории это показалось за гранью:

- Ребята, стыдно! Ну выпили, с кем не бывает, но зачем сразу публиковать, да ещё и с матом? - возмущаются подписчики.

Между тем, это не первое видео из поездки в Белоруссию. Несколькими часами ранее Николай Басков опубликовал ролик из частного самолета, на котором вся компания летела в Минск.

- Как настроение? - спрашивает за кадром «золотой голос», направляя камеру на своего заклятого друга Киркорова.

- Настроение з...! - нецензурно отвечает ему поп-король, чем сильно смущает сидящую рядом певицу Жасмин.

К слову, и сам юбилейный концерт Крутого «В жизни раз бывает 65» прошел на «Минск-Арене» не без сюрпризов. В одной из песен Басков забыл слова, в чем поспешил признаться зрителям. А Дима Билан, исполняя старенький хит Ирины Аллегровой «Я тебя отвоюю», просто улёгся на сцене.

ИСТОЧНИК KP.RU

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