2019-11-24T15:59:24+03:00
Экономика

В Крыму построят детский сад на солнечных батареях

Подогрев полов и воды в дошкольном учреждении будет организован за чсчет энергии Солнца
Анна ГЛАДКИХ
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Солнечные батареи уже смонтированы. Фото: Пресс-служба правительства СевастополяСолнечные батареи уже смонтированы. Фото: Пресс-служба правительства Севастополя
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Новейшие энергосберегающие и экологичные технологии не только внедряются в промышленности, приходят в «умные дома» или на приусадебные участки, но и появляются в повседневных сферах жизни россиян.

Так, в Севастополе строится детский сад, подогрев полов и водопроводной воды в котором будут работать на солнечных батареях. Инновационное детское учреждение строится на Северной стороне города на улице Симонок. В настоящее время на объекте завершаются работы по внутренней отделке и фасадам здания, осуществляется благоустройство территории с установкой детских площадок и малых архитектурных форм.

«В данном учреждении впервые применены новые энергосберегающие технологии, на кровле смонтированы 150 солнечных коллекторов, которые при помощи энергии солнца будут вырабатывать тепло – подогревать полы в здании и горячую воду», – сообщили в пресс-службе правительства Города-героя.

Дошкольное учреждение рассчитано на 200 человек для детей в возрасте от 1 года до 6 лет. Это первое дошкольное образовательно учреждение в России, испольщующее в своей работе энергию Солнца.

Отметим, что энергосберегающие технологии внедряются в образовательной сфере по всему миру. Так, в 2012 году в компания Samsung построила полностью независимую от внешних источников электрической энергии школу на солнечных батареях. А в Нью-Йорке в 2016-ом построили абсолютно зелёную начальную школу, которая не потребляет энергию из городской сети — необходимое количество электричества вырабатывает огромный навес, состоящий из солнечных батарей. Здание потребляет на 50% меньше энергии, чем обычная школа в Нью-Йорке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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