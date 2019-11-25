"Я вдруг увидел, что на их месте может оказаться каждый…": Зачем будущих управленцев учат помогать тяжелобольным детям и бездомным

Три года назад в администрации Президентской академии-РАНХиГС приняли смелое решение: отправлять своих студентов-будущих управленцев на социальную практику в волонтерские группы Движения «Даниловцы» - в детдома, к бездомным и так далее. Пока такую практику проходят только на факультете международного бизнеса и делового администрировании. Но сами студенты говорят, что знакомство с волонтерством – это бесценный опыт, и надо его распространять на все факультеты.

- Академия сама вышла на нас, потому что у нашей организации очень много самых разных проектов, - говорит руководитель Движения Юрий Белановский. – На самом деле, на социальной практике студенты должны знакомиться с работой НКО. Но волонтерство – это самый наглядный пример, как и для кого работает некоммерческий сектор. Мы можем все показать на практике, «в поле»…

Сотне студентов было предложено посетить две волонтерские группы из восьми, посмотреть, как они работают, попробовать себя в волонтерстве и потом представить отчет. Для них открыли двери группы в трех детских больницах, психоневрологическом интернате, двух детдомах-интернатах, а также в группах переписки с заключенными и помощи бездомным.

Студенты делились своим опытом волонтерства Фото: Из архива "Даниловцев"

- Когда мы отправляем первокурсников на эту социальную практику, то всегда немного тревожно, - говорит декан факультета Ирина Колесникова. - Как наши студенты, часто никогда не знавшие проблем, с их амбициозными планами соприкоснутся с другой стороной жизни? Но если мы готовим людей, чтобы они потом принимали решения, от которых будут зависеть люди, мы должны дать им еще и то, что называется сухими словами «социальная ответственность», а по-простому - милосердие, эмпатия. И студенты на этой практике вдруг открываются перед нами новыми гранями. Под привычными оболочками обнаруживаются добрые сердца и открытость к миру...

В назначенный день студенты группами выходили на сцену и презентовали свои отчеты. Они рассказывали о трудностях, впечатлениях, делились переживаниями и даже воспоминаниями.

Виктория: «Мы смогли увидеть людей, которые от нас обычно скрыты. В детской больнице – РДКБ - мне было легко: в детстве я часто болела, так что мне все было знакомо и понятно. А вот в ДДИ – интернате для детей-инвалидов - было по-другому. У всех нас никогда не было контакта с такими детьми. И поэтому было страшно. Когда координатор Юля повела нас к детям, нам стало совсем не по себе – у кого-то судорожные движения, кто-то смотрит в одну точку. Что с ними вообще можно делать? Но наш прекрасный куратор все нам объяснила, и дальше все пошло вполне непринужденно. Мы гуляли и разговаривали с детьми. И я очень благодарна администрации вуза и «Даниловцам» за этот бесценный опыт. Он позволил нам увидеть людей, которым нужна помощь».

Студенты поняли, что беда может настичь каждого. И главное, чтобы рядом кто-то был. Фото: Из архива "Даниловцев"

Елизавета: «Когда мы пришли в Морозовскую больницу, там было очень тихо, и детей не было видно. Волонтеры «Даниловцев» предложили нам детей позвать. Мы не знали, как это сделать, но зашли в одну палату, потом во вторую. И к последней палате за нами ходила целая вереница детей! Мы начали с ними в игровой лепить, рисовать, и вскоре этаж заполнился какой-то типично детской возней, шумом, как в какой-нибудь детской комнате в Икее. И на это время дети просто забыли, что находятся в больнице. Мы спросили: «Вы часто так?» - «Нет, только когда приходят волонтеры!»

Арман: «Одна из площадок, куда мы ходили, это был Павелецкий вокзал, группа помощи бездомным. У нас получилось поговорить с ними, и мы увидели, что бездомные - такие же люди, как мы. Их нельзя унижать, им надо помогать. У людей могут быть очень разные обстоятельства, по разным причинам они оказались на улице. И я вдруг увидел, что на их месте может оказаться каждый… Вообще, самому поговорить с бездомными – это была, конечно, уникальная возможность. И я понял, что даже просто не думать плохо об этих людях, уже хорошо.»

О примеривании на себя роли подопечного говорили многие студенты: они отмечали, что бездомность, болезнь может прийти к каждому. И главное, чтобы рядом кто-то был. Одно дело - читать про онкобольных в интернете, и другое – увидеть таких детей своими глазами. Но еще важнее - увидеть оптимизм в глазах детей и уверенность - в глазах волонтеров.

- Сначала я думала, что придут ребята, которые только и будут просить поставить заветную галочку в ведомости, - говорит Юлия Курбатова, координатор группы волонтеров в ДДИ №15. - Но в самую первую встречу я поняла, как ошибалась. Приехавшие парни и девушки очень активно и с интересом расспрашивали о жизни подопечных детского дома. И вопросы их были не праздным любопытством, а вполне логичными и конкретными. Были даже пожелания и предложения, что можно изменить. И когда потом я слушала отчеты этих ребят, то я поняла, что такая практика на самом деле была для них важна. Она в буквальном смысле расширяет их горизонт, позволяя увидеть не только разнообразный мир вокруг, но и лучше узнать самого себя, свой чувства и ощущения...

Сами студенты говорят, что знакомство с волонтерством – это бесценный опыт Фото: Из архива "Даниловцев"

Последней представила отчет Дарья: «Когда мы ходили к бездомным, там одна женщина в коляске пела. Это был «Старый вальсок», который мы пели с бабушкой. И я подумала, что если бы моя бабушка была сейчас жива, она бы жила не так, как эти никому не нужные бабушки и дедушки. И я в результате этой практики поняла, что надо не только брать – от жизни, от образования, - но и отдавать. А когда отдаешь – это такое счастье, оказывается!»

- Мы, конечно, очень рады такой реакции и такой оценке студентов, - говорит Юрий Белановский. – Мы смогли не отпугнуть людей, а где-то даже и зажечь. Может быть, кто –то из них уже задумался о волонтерстве. Но самое главное, при помощи этого проекта мы готовим новых людей: специалистов-управленцев высокого уровня, которые уже на первом курсе многое поняли о жизни. А ведь есть еще студенты-медики, инженеры, социальные работники, художники, да мало ли кто. И все они, посмотрев на работу наших волонтеров, могут задуматься: «А что я в своей профессии, своей работе могу сделать для нуждающихся людей?» И вот это будет здорово!