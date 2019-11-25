Фонд Росконгресс выступил перед представителями событийного рынка

Руководители проектов Фонда Росконгресс приняли участие в конференции «Как привлечь деловые мероприятия в город: синергия участников рынка, новые механизмы и условия взаимодействия» и, как представители нефинансового института развития, поделились своим опытом в части событийного маркетинга. Главной целью мероприятия, которое состоялось 22 ноября в Санкт-Петербурге, стало обсуждение развития событийного рынка, разработка стандартизации в области подготовки и проведения стратегически важных для города деловых и социально-экономических мероприятий, позволяющих продвинуть Санкт-Петербург на мировом рынке индустрии встреч и гостеприимства.

«Санкт-Петербург является не только культурной столицей, но широко известен как деловой международный центр, здесь проходят ключевые для нашей страны мероприятия. Город ежегодно принимает у себя Петербургский международный экономический форум. В этом году в работе ПМЭФ приняли участие более 19 000 человек из 145 стран мира, причем 1300 гостей – на уровне глав компаний. Форум - это серьезное испытание для инфраструктуры города, все службы работают на пределе возможностей. Мы находим уязвимости конгрессной экосистемы и совместно с городом работаем над устранением этих недочетов до следующего года. По совокупности факторов Санкт-Петербург сегодня лидирует по уровню экосистемы, но в условиях высокой конкуренции важно не останавливаться в развитии и подходить к этому вопросу комплексно и системно», - отметил директор Петербургского международного экономического форума Алексей Вальков.

На мероприятии обсудили вопросы формирования, развития и продвижения новых региональных деловых проектов, продвижение имиджа Санкт-Петербурга как дестинации делового туризма международного уровня, а также развития компетенций представителей профессионального сообщества, способствующих увеличению количества и улучшению качества конгрессно-выставочных мероприятий, проводимых в Санкт-Петербурге.

«Наличие инфраструктуры – это базовое, необходимое условие для привлечения мероприятий в город. Сегодня на первый план выходят другие факторы, такие, как наличие компетенций в тех сферах науки и иных видов деятельности, которым посвящены мероприятия, а также возможность дестинации подарить участникам незабываемые культурные и досуговые впечатления. И в этой связи Санкт-Петербург обладает на сегодня и развитой инфраструктурой, и сильными научными компетенциями, и уникальными культурно-историческими особенностями. Важную роль в формировании имиджа Санкт-Петербурга как международного делового центра играет Конгрессно-выставочное бюро, деятельность которого напрямую способствует привлечению и проведению в городе мероприятий различного масштаба», - подчеркнул заместитель директора, руководитель дирекции международных проектов Фонда Росконгресс Дмитрий Михайлов.

Организатором мероприятия выступил СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро».