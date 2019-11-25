Киев показал шпиона-ассенизатора

«Сенсация!» Бывший «народный мэр» Горловки пять лет работал под прикрытием на украинскую разведку! Разведчик в стане сепаратистов! Украинские СМИ наперебой рассказывают героическую историю простого украинского парня - Эдуарда Матюхи. В телеэфире он объявил себя, ни много ни мало, сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

Матюха похвастал, что передавал в Центр сведения о «преступлениях российских войск» в Донбассе, рисовал «реальную картину» происходящего на «оккупированных территориях», а также занимался провокациями. Ссора между лидерами ополчения Стрелковым и Безлером, к примеру, дело рук Эдуарда. «Разведчик» также поведал, что вместе с гуманитарными конвоями Россия завозит в ЛДНР «наличку» (непонятно, что ей мешает это делать вне конвоев) и уверяет, что у Москвы есть план «Б» по захвату Харьковской и Одесской областей.

Кто предоставил такую ценную информацию, бывший «народный мэр», прослуживший в этой должности три дня, не раскрывает. Зато его не без труда вспомнил Игорь Безлер. Оказывается, после бесславной «мэрской» карьеры, Матюха пролез на должность руководителя предприятия «Калина»: «Его сфера «развединтересов» дальше канализации и уборки улиц не распространялась. Из скромного золотаря слепили серого кардинала Горловки», - пишет Безлер.

А еще в Донбассе вспоминают другой скандал, связанный с горе-шпионом. Вступив в компартию ДНР, он стал близок к распределению гуманитарной помощи. При этом часть предназначенной для жителей муки забирал себе, и в подконтрольных ему пекарнях делал хлеб. Скромный бизнес за счет малоимущих. «Какая страна, такие и разведчики», - констатируют острословы в Сети.