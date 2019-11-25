МТС уходит из Украины

Последние годы российская компания работала на Украине под европейским брендом Vodafone. Чтобы ни один украинский патриот не догадался, что по собственной воле ежедневно отдает деньги ненавистному агрессору. Однако вскоре за сотовую связь ему придется платить... азербайджанцам. Активы МТС за 734 миллиона долларов приобретает дочерняя компания азербайджанского мобильного оператора Bakcell.

Его представитель уже назвал сделку продолжением «стратегии расширения международного присутствия и вхождения на новые рынки компаний». В МТС же продажу объяснили незначительностью доли украинского бизнеса в масштабах компании.

Украинские корпорации же покупать российский актив не стали. «Назло мамке отморозили уши». Впрочем, им никто и не предлагал.