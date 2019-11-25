Ассоциация менеджеров проводит форум «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество»
2 декабря Ассоциация менеджеров, Национальный совет по корпоративному волонтерству и Общественная палата г. Москвы организуют Восьмой московский международный форум «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество».
Опыт передовых компаний убедительно доказывает, что корпоративное волонтерство является важным инструментом значимых социальных изменений и формирования устойчивых отношений с сотрудниками, партнерами, гражданским обществом, местными сообществами и государством. Хорошо продуманные и грамотно организованные программы корпоративного добровольчества открывают перед компанией один из самых успешных и рентабельных путей развития бизнеса.
Целью проведения мероприятия является обобщение опыта корпоративного волонтерства в России, обсуждение возможных путей развития и укрепления межсекторного партнерства «бизнес – общество – власть» в рамках корпоративных программ, выявление и развитие технологий вовлечения сотрудников учреждений и организаций в волонтерскую работу.
Аудитория форума – представители отечественных и международных компаний, расположенных в Центральном федеральном округе, журналисты, руководители профильных государственных учреждений, представителей экспертного сообщества.
На форуме пройдут дискуссии и воркшопы, где ведущие менеджеры представят опыт, обсудят проблемы, возможности и инструменты развития корпоративного волонтерства; панельная дискуссия, посвященная реализации программ корпоративного добровольчества. На мероприятии объявят результаты Всероссийского конкурса проектов «Чемпионы добрых дел» - 2019.
Среди спикеров:
Ирина ЖУКОВА, председатель Национального совета по корпоративному волонтерству, директор по устойчивому развитию и корпоративным программам, Филипп Моррис Сэйлз энд Маркетинг;
Наталья ПОЧИНОК, ректор, РГСУ;
Роман КАРМАНОВ, заместитель генерального директора, ИД «Комсомольская правда»;
Петр ЛИДОВ-ПЕТРОВСКИЙ, директор по коммуникациям и связям с общественностью, МИА «Россия сегодня»;
Валерий ПАНЮШКИН, российский журналист и литератор. Главный редактор Русфонда;
Екатерина ЧУЛКОВА, менеджер по Корпоративной социальной ответственности Servier;
Арина ШАРАПОВА, заместитель председателя, Общественная палата города Москвы.
Анастасия САВЕЛЬЕВА, начальник управления внешних социальных программ и нефинансовой отчетности департамента социальной политики УК «Металлоинвест».
Место проведения: МИА «Россия Сегодня», г. Москва, Зубовский бульвар, д. 4
Участие - бесплатное.
Время проведения: с 9:00 до 19:00.