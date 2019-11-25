Ассоциация менеджеров проводит форум «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество»

2 декабря Ассоциация менеджеров, Национальный совет по корпоративному волонтерству и Общественная палата г. Москвы организуют Восьмой московский международный форум «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество».

Опыт передовых компаний убедительно доказывает, что корпоративное волонтерство является важным инструментом значимых социальных изменений и формирования устойчивых отношений с сотрудниками, партнерами, гражданским обществом, местными сообществами и государством. Хорошо продуманные и грамотно организованные программы корпоративного добровольчества открывают перед компанией один из самых успешных и рентабельных путей развития бизнеса.

Целью проведения мероприятия является обобщение опыта корпоративного волонтерства в России, обсуждение возможных путей развития и укрепления межсекторного партнерства «бизнес – общество – власть» в рамках корпоративных программ, выявление и развитие технологий вовлечения сотрудников учреждений и организаций в волонтерскую работу.

Аудитория форума – представители отечественных и международных компаний, расположенных в Центральном федеральном округе, журналисты, руководители профильных государственных учреждений, представителей экспертного сообщества.

На форуме пройдут дискуссии и воркшопы, где ведущие менеджеры представят опыт, обсудят проблемы, возможности и инструменты развития корпоративного волонтерства; панельная дискуссия, посвященная реализации программ корпоративного добровольчества. На мероприятии объявят результаты Всероссийского конкурса проектов «Чемпионы добрых дел» - 2019.

Среди спикеров:

Ирина ЖУКОВА, председатель Национального совета по корпоративному волонтерству, директор по устойчивому развитию и корпоративным программам, Филипп Моррис Сэйлз энд Маркетинг;

Наталья ПОЧИНОК, ректор, РГСУ;

Роман КАРМАНОВ, заместитель генерального директора, ИД «Комсомольская правда»;

Петр ЛИДОВ-ПЕТРОВСКИЙ, директор по коммуникациям и связям с общественностью, МИА «Россия сегодня»;

Валерий ПАНЮШКИН, российский журналист и литератор. Главный редактор Русфонда;

Екатерина ЧУЛКОВА, менеджер по Корпоративной социальной ответственности Servier;

Арина ШАРАПОВА, заместитель председателя, Общественная палата города Москвы.

Анастасия САВЕЛЬЕВА, начальник управления внешних социальных программ и нефинансовой отчетности департамента социальной политики УК «Металлоинвест».

Место проведения: МИА «Россия Сегодня», г. Москва, Зубовский бульвар, д. 4

Участие - бесплатное.

Регистрация обязательна

Время проведения: с 9:00 до 19:00.