Свергать Трампа идёт другой миллиардер — Майкл Блумберг

До выборов президента США меньше года, кампания стартовала. От первой из двух главных партий, Республиканской, кандидат безальтернативен: нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп. А вот его конкуренты из Демпартии с первым номером пока не определились.

Бывший вице-президент Джо Байден замаран мутной историей с выводом денег в семейную фирму с майданной Украины, которую он сам же курировал в президентство Барака Обамы. Кандидат №2, женщина-сенатор Элизабет Уоррен, тоже в центре скандала: как выяснилось, 30 лет назад для продвижения по службе она называла себя «расовым меньшинством, потомком индейцев», хотя генов племени чероки и делаваров в ее крови — седьмая вода на киселе. Наконец, третий вариант, социалист Берни Сандерс, излишне радикален и может оттолкнуть умеренный электорат. Кажется, Трамп мчит к победе на всех парах…

Но тут, как ковбой из засады, на демократическую арену выскакивает новый претендент. Мужчина, приятный во всех отношениях. Миллиардер почище Трампа, значит, есть чем финансировать кампанию. Имеет политический опыт — был мэром Нью-Йорка. А главное, требует помириться с основным противником США (это мы, если что, про Китай). Встречайте старого знакомого — Майкла Блумберга, финансиста и основателя информагентства имени себя.

— Как представитель финансово-промышленной элиты он уже два года проводит в Восточной Азии крупный экономический форум, где пытается нащупать точки соприкосновения между Штатами и Китаем. При президенте Трампе отношения между двумя крупнейшими торговыми партнерами разладились: взаимные упреки в «нечестных тарифах», таможенные войны… Блумберг же выступает этаким адвокатом Пекина, известна его фраза: «(Лидер КНР) Си Цзиньпин — не диктатор». А сейчас, чтобы вы понимали, многие американские СМИ изображают КНР как врага №1, даже более опасного, чем Россия. То есть часть элит США, завязанных на глобализм и теряющих доходы от торговой войны с Китаем, вполне могут его поддержать, — говорит американист, кандидат исторических наук Ярослав Левин.

По его мнению, шансы на победу очередного эксцентричного миллионера оценить пока сложно. Хотя американским либералам и впрямь не хватает яркого незапятнанного лидера.

— Но тогда избирателю будет не понятно, чем партия, называющая себя Демократической, отличается в таком случае от республиканцев с почти таким же богачом во главе, — полагает Левин.

В любом случае, учитывая провалы других кандидатов, Блумберг может оказаться для Демпартии идеальным компромиссом. За одним но. Потомку российских евреев-эмигрантов к моменту выборов будет уже 78 лет. Для сравнения, предыдущий президент-демократ, Барак Обама, въехал в Белый дом в в 48…

— Сегодня с точки зрения науки возраст не рассматривается как ограничительный фактор, достижения медицины позволяют продлевать умственные и физические возможности человека. Исходить надо не из года рождения политика, а из того, проявляет он управленческие способности и другие качества или нет, — говорит доктор медицинских наук, научный руководитель медицинского центра «Геронтология» Кирилл Прощаев. — Действительно, в среднем у пожилых людей проблемы с памятью и восприятием информации возникают чаще, чем у молодых. Но опять-таки — это не возрастная характеристика. Снижение когнитивных способностей может возникнуть и в 60, и в 90 лет, а может не наступить вообще. Я, конечно, не американский геронтолог, но допускаю, что Трамп, Блумберг и их ровесники могут пользоваться достижениями этой науки, чтобы продлить своё активное долголетие. Причём современная медицина даёт такую возможность не только миллиардерам, но и обычным людям.