Сергей Махлай: «Я намерен подавать иск в ЕСПЧ, если апелляция оставит приговор без изменений»

ДОСЬЕ «КП»

«Тольяттиазот» входит в топ-10 крупнейших мировых производителей аммиака. Корпоративные войны вокруг ТоАЗ длятся уже более 10 лет. В начале 2000-х гг. менеджмент предприятия стал обьектом рейдерской атаки со стороны структур В.Вексельберга, который впоследствии продал свой пакет акций (9,9%) компании «Уралхим» Дмитрия Мазепина. С 2012 года акционерный конфликт между миноритарием ТоАЗ Мазепиным и владельцами холдинга привел к рассмотрению ряда взаимных коммерческих исков в различных юрисдикциях. Владимир Махлай, возглавлявший завод в 1985-2011 гг., и его сын Сергей - экс-председатель совета директоров ТоАЗ, были вынуждены покинуть Россию в 2015 году.

Корпоративную схватку за одну из лидирующих мировых химических компаний – «Тольяттиазот» - называют «битвой века». Уже более десятилетия крупнейший в России производитель аммиака, который, как считается, контролирует семья Владимира и Сергея Махлая, пытаются отобрать конкуренты. Летом Комсомольский районный суд Тольятти спустя два года слушаний назначил экс-руководителям предприятия и собственникам сроки до 9,5 лет, а также постановил взыскать с них более 80 млрд рублей. Сейчас идет апелляция приговора. В интервью «Комсомольской правде» инвестор, бизнесмен и создатель современного «Тольяттиазот» Сергей Махлай рассказал о своем взгляде на конфликт и планах на будущее.

Сергей Махлай. Личных архив С. Махлая

«НАЗЫВАЮ ВЕЩИ СВОМИ ИМЕНАМИ»

- Сергей Владимирович, ваше имя навсегда связано с «Тольяттиазот», между тем предприятием вы давно не руководите и живете за пределами России. Кто вы сейчас и как смотрите на глобальные перспективы развития химического рынка?

- Во-первых, где бы я не жил, я остаюсь гражданином России и патриотом своей страны. Фокус внимания при инвестировании у меня сосредоточен на России. «Тольяттиазот» сегодня – это 11% мирового и 20% внутрироссийского производства аммиака. Компания осуществляет поставки продукции на пять континентов и обладает устойчивым финансовым положением. Интересы ТОАЗ сосредоточены как в сфере производства, так и в сфере новых российских инфраструктурных проектов. Мы реализуем проект по строительству и запуску в эксплуатацию нового портового терминала в Краснодарском крае, который существенно укрепит экспортные возможности России на южном направлении. Прямые внебюджетные инвестиции, направленные ТОАЗ в строительства порта в Тамани, дадут ощутимый бюджетный и налоговый эффект для края. Национально ориентированный бизнес, на мой взгляд, имеет в России все возможности для роста и государство создает качественные условия для развития.

- Но помимо бизнес успехов ТОАЗ в деловой прессе последние два года без конца обсуждают судебное «дело ТОАЗ» - между бывшими руководителями и владельцами химического холдинга и миноритарным акционером и владельцем «Уралхим» Дмитрием Мазепиным. Как вы оцениваете это дело?

- Мы являемся свидетелями создания нового showcase в российской судебной практике при разборе корпоративных споров. Любого предпринимателя, который занимается импорто-экспортными поставками, его конкуренты по этой схеме легко смогут посадить на 8-9 лет. Кто захочет инвестировать, понимая, что лишиться своего бизнеса ты можешь по воле подобных Мазепину? Теперь по такой же схеме будут действовать рейдеры, когда пожелают просто требовать возмещения убытков по гражданскому делу в уголовном процессе.

- Спор между Дмитрием Мазепиным, миноритарием ТОАЗ, и бывшим топ- менеджментом и владельцами холдинга длится уже почти два года. Разве за это время суд не смог вникнуть в детали дела?

- Повторю, суд по делу ТОАЗ – это, по моему мнению, акт беспредела со стороны судебной системы и показательная порка в интересах наших конкурентов. Могу предположить, что на судью Кириллова, который вел слушания по делу в Комсомольском суде Тольятти, надавили. Мне говорят: «осторожнее с высказываниями!», но я называю вещи своими именами. Мазепин, я уверен, перешел красную черту и перевел наш спор в радикальную плоскость. Судья вел заседание почти год очень адекватно, вникал, анализировал. Но в середине января 2019 года поведение судьи вдруг резко поменялось. Может его шантажировали, может какой-то компромат нашли и использовали в своих целях? Но факт остается фактом - Комсомольским судом Тольятти оглашено такое абсурдное решение, что никто - ни юристы, ни участники рынка - не могут поверить, что такое вообще возможно в суде и в правовом поле в целом.

«УКРАЛИ ДЕНЬГИ У САМИХ СЕБЯ?»

- Обвиняемым в составе «организованной преступной группы» вменяют, что они украли у завода продукцию на 85 млрд руб. Вы понимаете логику расчетов следствия и ваших оппонентов?

- Там нет никакой логики. Я простым языком постараюсь объяснить какое решение суд принял и каковы последствия для всех. Во-первых, как на тот период времени владелец бизнеса может украсть сам у себя? Во-вторых, суд почему-то решил, что при ведении нашей экспортной деятельности, мы должны были предсказать рыночные цены задолго вперед - за месяц, два - и продавать продукцию по ним. А если рынок поменялся и упал, например, на 50-100 долларов, а мы продали дешевле предсказанной цены – значит, мы создали группу лиц, и эта группа украла деньги у самих себя. Да еще украли всю произведенную продукцию за 4 года - хотя завод получал за нее деньги, которые пошли на модернизацию, выплату зарплаты, уплату налогов.

- Вы сейчас озвучиваете очень смелые обвинения. Вы однозначно понимаете, почему ситуация по «делу ТОАЗ» развивалась по такой странной траектории?

- Конечно понимаю. Это «мазепинская многоходовочка». Много лет распространялась ложь против меня и моего отца, системно очернялся ТОАЗ и его акционеры, предпринимались попытки отдалить меня от предприятия и лишить возможности говорить с коллективом завода. Не добились своего. Далее в ход пошли уголовные дела, последовал мой вынужденный отъезд из России. Подчеркну, я не хотел этого и планов жить за пределами Родины у меня никогда не было. У Мазепина и лоббистов, смею предположить, появились возможности ходить в Москве по высоким коридорам и доносить ту точку зрения, которую ему нужно. Возможности говорить с представителями государства и озвучивать правду я был лишен. В итоге в рамках «дела ТОАЗ» альтернативная точка зрения никогда не была представлена.

ВЫШЕ ЗАКОНА

- С чем связана такая настойчивость попыток получить контроль над ТоАЗом? «Только бизнес» или, может, дело в личных отношениях?

- Сложно сказать. Мазепина я знаю только по тем личным встречам, которые у нас были и по тому, что о нем говорят в бизнес среде. Когда я встречался с Мазепиным, тот сказал, что пакет 9% акций ТОАЗ мне не продаст, не для того, мол, его покупали. Так мне давали понять, что все равно захватят предприятие. У Мазепина, считаю, была главная задача – убрать меня из России. Предприятие нужно, чтобы повесить на него огромные кредиты, выплачивать которые необходимо уже сейчас. По всем показателям можно сделать вывод, что “Уралхим” имеет неоднозначное финансовое положение, им фактически владеют банки ВТБ и Сбербанк. Интересно бы расследовать и глубоко нырнуть в его финансы - куда уходят миллиарды долларов. До 13 млрд долговой нагрузки – это не шутка. Где Следственный комитет или люди, которые дали ему имущество в управление, почему не спрашивают, как собираются возвращать деньги государственным банковским структурам?

- Вы полагаете, что за Мазепиным стоит кто-то посильнее и «Уралхим» лишь выполняет чей-то заказ?

- Все знают, что в России без высокой крыши такой беспредел невозможен. Я полагаю, что был найден такой чиновник высокого ранга, который считает себя выше законов. Цель - забрать предприятие и все. Таким людям плевать на закон и репутацию России. Скажу прямо, я и другие акционеры намерены подавать иск в Европейский суд по правам человека, если апелляция оставит приговор без изменений. Делу ТОАЗ нужен независимый международный арбитраж.

- Вы не думали просто продать актив и начать новый бизнес? Не жалко ли вам потерянного времени?

- Жалко, конечно. Если бы не мешали - столько бы вложили уже и сделали положительного для региона и города. Но я не оставляю надежд, что все эти проекты будут реализованы. А насчет продажи - предложений толковых не было. Интерес проявляли, но, как я знаю, окружение Мазепина постаралось донести потенциальным покупателям, что не надо сюда лезть, бесплатно заберем, подождите только. И всегда неформально ссылался на некую поддержку сверху. Кто после этого чего-то реально захочет договариваться?