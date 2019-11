«Тина Тернер звучала, как кричащая грязь!»

МЕДВЕЖОНОК С МАЖОРДОМОМ

Тина Тернер ушла со сцены. Не так, как Алла Пугачева, а совсем, окончательно: больше никаких выступлений, ни песен, ни танцев. Как и Пугачева, она любит Швейцарию, Цюрих и его окрестности; любит настолько сильно, что поселилась в городке Кюснахт вместе со своим мужем. Журналист The New York Times, приехавший к ней три месяца назад, обнаружил на двери ее шато надпись на немецком: «Не звонить до 12 часов, никаких доставок»: до полудня Тина Тернер изволит почивать. Сама она немецкого не знает, но муж, с которым она тридцать лет, в случае чего все ей переводит. У супругов есть мажордом Дидье, рослый швейцарец, помогающий по хозяйству. Из окон открывается роскошный вид на Цюрихское озеро. Дом обставлен всякими милыми вещами: от сувенирных ключей от зАмка («Я раньше хотела жить в замке, пока не увидела, какие они на самом деле большие») до настоящего индейского идола доколумбовой эпохи (его она привезла с собой из Америки). Сплошь вещи, и все на виду - Тернер нравится, когда ничего не хранится в шкафах, и все можно рассматривать.

Того самого мужа зовут Эрвин Бах, он немец, и моложе ее на 16 лет. Встретились они в 1985 году в Кёльне. Она вспоминает, что ей сразу понравились его глаза и нос. Не понравилась прическа - но она сразу решила, что это можно исправить. Тина сразу тайком выяснила, кто он по знаку Зодиака - оказалось, Водолей (это подходило). Бах, правда, был очень робок - считал, что плохо выглядит, и к тому же не в его правилах была вступать в близкие отношения с артистами. Так что Тернер пришлось взять дело в свои руки и на банкете, где рекой лилось шампанское, сказать ему: «Хочу, чтобы ты занялся со мной любовью».

Журналистам тогда, в 80-е, казалось, что это просто молодой любовничек опытной хищницы, роковой женщины. Но они вместе с тех пор, и обожают друг друга: журналист NYT с умилением пишет, что он зовет ее Bärli («медвежонок») и Schatzi («милая»). Несколько лет назад у Тернер развилась серьезная болезнь почек, она была на гемодиализе, и муж отдал ей свою почку для пересадки. Говорит, что при необходимости готов сразу отдать и вторую.

Никто не скажет, что Тина Тернер не заслужила счастливой старости. И речь не только о ее достижениях не сцене: просто ее долгая жизнь в какие-то периоды была совершенно чудовищной.

ПРОСТАЯ, МУЖЕМ БИТАЯ ЖЕНЩИНА

Ее первый супруг Айк Тернер (по гороскопу Скорпион) сделал ее известной певицей - но он же и превратил ее существование в натуральный ад. Поначалу, конечно, ничто этого не предвещало. Когда будущей Тине Тернер было 18 лет, и ее еще звали настоящим именем Анна Мэй Буллок, она с сестрой любила посещать клубы в Сент-Луисе, и приходила в восторг от выступлений группы Kings of Rhythm. В конце концов сама стала выходить с ними на сцену. И родила ребенка от саксофониста этой группы Рэймонда Хилла, близкого друга Айка Тернера. С Хиллом отношения скоро прервались. Но совсем скоро у ребенка появился отчим - Айк.

Это он сделал ее популярной певицей, он придумал псевдоним Тина Тернер (и зарегистрировал это имя как торговую марку - чтобы в случае развода передать псевдоним другой певице и продолжать выступать с ней). И на протяжении многих лет регулярно избивал жену. Мог выплеснуть ей в лицо горячий кофе, или сломать челюсть, или заставлять выходить на сцену и петь, когда у нее горлом шла кровь. Еще он присваивал ее деньги: кокаин, до которого Айк был весьма охоч (и от передозировки которого в 2007 году скончался) был довольно дорог. Когда она нашла в себе силы от мужа сбежать (в 1976 году - отношения к тому моменту длились уже 16 лет), в кармане у нее было 36 центов, а голова настолько распухла от ударов Айка, что на нее просто не налезал парик.

И в этом состоянии ей пришлось начинать сольную карьеру. При том, что никто не воспринимал ее как самостоятельную творческую единицу: она была востребована только в комплекте с Айком. Никому не было интересно раскручивать 37-летнюю певицу. Тем не менее, Тернер удалось стать суперзвездой в середине 80-х (доказав тем самым, что после сорока жизнь только начинается).

Про ее первую запись, появившуюся в начале 60-х, один музыкальный продюсер вспоминал: «Тина была как кричащая грязь. Это был прикольный звук». «Грязный», хриплый, страстный и невероятно мощный вокал Тины в 80-е сносил стадионы (она была первой в истории солисткой, собравшей 180 000 человек на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро). Если Майкла Джексона называли «король поп-музыки», для Тины журналисты в середине 80-х придумали не менее эффектное прозвище «Королева рок-н-ролла». Один хит за другим: Private Dancer, We Don’t Need Another Hero, One of the Living. Вскоре поспела и автобиография, в которой Тернер ужаснула всех рассказами о своей жизни с Айком, и биографический фильм «При чем здесь любовь» (Анджела Бассетт и Лоренс Фишберн, сыгравшие соответственно Тину и Айка, были номинированы на «Оскары», а песня What’s Love Got To Do With It вновь попала в чарты). Сейчас в Великобритании и США идет мюзикл «Тина», который через пару лет, несомненно, тоже будет экранизирован. Она следила за его репетициями и утверждала актеров на главные роли. Но, как написал один из журналистов, «она сидела в первом ряду - и это максимальное расстояние, на которое она теперь приблизится к сцене».

Певица редко выходит в свет, но недавно сделала исключение ради премьеры мюзикла в свою честь. Он так и называется: «Тина Тернер».Фото: GLOBAL LOOK PRESS

5 ГЛАВНЫХ ХИТОВ

*What’s Love Got To Do With It (1984)

*Private Dancer (1984)

*We Don’t Need Another Hero (1985)

*The Best (1989)

*Golden Eye (1995)