2019-11-26T02:17:11+03:00
Политика

РГО активнее займется интернетом

А к выделению грантов будет подходить более «придирчиво и требовательно»
Евгений САЗОНОВ
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Дмитрий Песков.Дмитрий Песков.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Новая кампания медиагрантов Русского географического общества на 2020 год начнется в феврале. О ее особенностях рассказал Дмитрий Песков, председатель медиасовета РГО и пресс-секретарь Президента России (на фото).

- Прежде всего в грядущем году мы планируем расширить нашу работу с интернетом, будь то интернет-сервисы, YouTube, социальные сети - и наши, отечественные в первую очередь, и зарубежные, - заявил Песков.

И первые шаги в этом направлении уже сделаны. Пресс-конференция в штаб-квартире РГО прошла в новом формате: вопросы задавали не только присутствующие журналисты, но и соискатели грантов в режиме видеоконференции и в специальном чате.

Из новшеств, кроме того, ожидаются более жесткие условия как финансовой поддержки, так и приемки готового продукта.

- Мы станем более злые в распределении грантов, более придирчивые и требовательные, и мы не будем скрывать свою критику, - пообещал Песков и добавил: в приоритете все так же остается ориентирование на продвижение внутреннего туризма. Причем будут приветствоваться материалы, ориентированные не только на российских зрителей и читателей, но и на зарубежных.

О требованиях оформления, темах и точных датах подачи заявок более подробно можно узнать в разделе «Гранты» на сайте rgo.ru.

КСТАТИ

РГО начало выделять медиагранты с 2010 года. Они идут на поддержку документальных и научно-популярных фильмов, циклов телевизионных и радиопрограмм, мультипликационных роликов, мультимедиа. За эти годы создано 247 проектов, из которых 41 был сделан за 2019 год. В них есть и вклад «Комсомолки»: создано несколько десятков уникальных географических энциклопедий, документальных фильмов, лонгридов... А второй год подряд в эфире Радио «КП» выходит совместная с РГО программа «Клуб знаменитых путешественников». Слушайте ее каждую субботу на 97,2 FM.

ИСТОЧНИК KP.RU

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