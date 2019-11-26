2019-11-26T02:34:49+03:00
Экономика

Отходы - в доходы

5 правил концепции экожизни
Максим ПОЛЯКОВ
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С 2015 года Артем Дзюба, как и его товарищи по футбольному клубу «Зенит», играет в форме, сделанной из переработанного мусора.С 2015 года Артем Дзюба, как и его товарищи по футбольному клубу «Зенит», играет в форме, сделанной из переработанного мусора.
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Их сформулировала экоактивистка Беа Джонсон.

Zero Waste - дословно «ноль отходов» - именно так называется концепция «правильно жизни» по версии Джонсон. Люди давно уже поняли, что многие окружающие нас вещи и якобы одноразовые предметы на самом деле могут возвращаться в оборот снова и снова. На самом деле большая часть мусора, который кучей выбрасывается в пакетах в ближайший контейнер, может работать еще и еще. Так, чтобы производить бумагу, не нужно вырубать новые тысячи гектаров леса. Бумага, стекло, пластик, металл - все это может отправляться в переработку десятки и десятки раз.

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