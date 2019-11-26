Отходы - в доходы

Их сформулировала экоактивистка Беа Джонсон.

Zero Waste - дословно «ноль отходов» - именно так называется концепция «правильно жизни» по версии Джонсон. Люди давно уже поняли, что многие окружающие нас вещи и якобы одноразовые предметы на самом деле могут возвращаться в оборот снова и снова. На самом деле большая часть мусора, который кучей выбрасывается в пакетах в ближайший контейнер, может работать еще и еще. Так, чтобы производить бумагу, не нужно вырубать новые тысячи гектаров леса. Бумага, стекло, пластик, металл - все это может отправляться в переработку десятки и десятки раз.