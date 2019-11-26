2019-11-26T13:54:40+03:00
Политика

Заммэра Славянска побили за нелюбовь к Газманову

Чиновнику не понравился русский репертуар в караоке-баре
Александр КОЦ@sashakots
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Заместитель мэра Славянская Андрей Рубан.Заместитель мэра Славянская Андрей Рубан.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Свою душераздирающую историю Андрей Рубан в красках рассказал на своей странице в Фейсбуке. После тяжелой трудовой недели он отправился в славянский караоке-бар «Соло» отдохнуть с супругой. Но не тут-то было. «Москва, звонят колокола!» - предательски звучало из мощных колонок. Как расслабишься под такой репертуар?

«Сделал замечание диджею, а затем администратору, на которое, хоть и сказали, что это люди заказывают, но вроде бы отреагировали. Буквально через 10 минут в эфир пошла песня: «Офицеры, россияне...», - повествует заммэра Славянска.

Тут уж душа поэта не выдержала и Рубан начал на повышенных тонах рассказывать сотрудникам заведения про страну-агрессора и прочие ужасы «оккупации». Но охрану его слова не впечатлили: «Меня выволокли на улицу без верхней одежды на глазах моей супруги», - жалуется чиновник.

Приехавшая по его вызову полиция протокол оформлять не стала, отпустила охранника-обидчика, а когда разъяренный Рубан начал угрожать полиции, что пожалуется на их бездействие, копы пригрозили сами на него написать заявление.

В полиции позже, нехотя, заявили, что проведут служебную проверку. А в клубе через губу пообещали извиниться. Но, кажется, это не приблизит заместителя мэра к пониманию, в каком городе он живет. А Славянск, все-таки, русский город.

ИСТОЧНИК KP.RU

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