Премия «Приоритет» покажет стране импортозамещающие российские предприятия

Национальная премия в области импортозамещения «Приоритет» в пятый раз наградит лучшие промышленные предприятия России, которые наладили или усовершенствовали выпуск импортозамещающей продукции. В 2019 году наибольшее число заявок было подано в таких номинациях как «Приоритет-ИТ», «Приоритет-Медпром», «Приоритет-Оборудование», «Приоритет-Машиностроение» и «Приоритет-Станкостроение». Также существенно выросло количество участников: в этом году на премию подано рекордное количество заявок – более 500 анкет от предприятий различных отраслей экономики. В целом среди номинантов более 70% составляют компании, принимающие участие в конкурсе впервые, отметили в пресс-службе премии.

Торжественная церемония награждения номинантов и лауреатов премии «Приоритет – 2019» пройдет 28 ноября в Большом зале Общественной палаты РФ.

«Без импортозамещения многим предприятиям не выжить»

«На сегодняшний день импортозамещение — это большой вызов для всей России. Поэтому за последние годы выкристаллизовывались направления, в которых импортозамещение проходит особенно активно, и, прежде всего, в военно-промышленном комплексе, в фармацевтике и, конечно же, в сельском хозяйстве. Ежегодно рекордное количество заявок на участие поступает от компаний IT-сектора. Но и в других отраслях промышленности импортозамещение стало важным фактором развития», - отметил Виталий Расницын, председатель оргкомитета премии.

По его словам, импортозамещение происходит не так быстро, как хотелось бы, но процесс все же идет. При этом, есть отрасли, где Россия способна конкурировать с западными аналогами и выходить на зарубежные рынки. «Количество предприятий, занятых импортозамещением, растет. При этом санкции не ослабевают, поэтому без импортозамещения многим предприятиям не выжить», - резюмировал Виталий Расницын.

«Для импортозамещения стране нужны руководители-личности»

Геннадий Воронин, председатель Экспертного совета премии «Приоритет», президент Всероссийской организации качества (ВОК), убежден, «каков поп – таков и приход», поэтому в теме импортозамещения основной проблемой является кадровая политика государства. «Сегодня руководители предприятий – это категория людей под названием «менеджер» и целыми отраслями руководят люди, которые никогда не работали в этих направлениях и даже образование у них не профильное. И это тиражируется. Если с этой бедой не справится, то выйти на положительную динамику страна не сможет», - подчеркнул он.

Воронин привел яркий пример точечного развития в сельхозмашиностроении. «Какие трактора преимущественно ходят сегодня в процентном отношении на наших полях? Преимущественно американские, немецкие, и белорусские. Где былая мощь таких тракторных заводов как Липецкий, Владимирский, Челябинский, Волгоградский? Остались воспоминания… Радует Петербургский тракторный завод! Потому что там хороший директор – Сергей Серебряков, который и развивает это направление. Поэтому очень многое зависит от личности», - отметил Геннадий Воронин.

На сегодняшний день премия «Приоритет» является самой престижной наградой в сфере импортозамещения в Российской Федерации.

В составе Наблюдательного совета премии «Приоритет» – руководители ведущих федеральных органов власти и институтов развития: Минпромторг России, Минсельхоз России, Минкомсвязь России, Минэнерго России, ФТС России, Государственная Дума РФ, РСПП, ТПП РФ, Фонд «Сколково», УК «РОСНАНО».

О премии

Главная национальная премия в области импортозамещения «Приоритет» учреждена в 2015 году НП "Центр развития общественных коммуникаций". Ее цель – содействовать активному развитию импортозамещения в России, повысить авторитет отечественных производителей, увеличить спрос на российскую продукцию и технологии. Официальный сайт конкурса.