«Химия 4.0»: есть ли будущее у цифровизации в отрасли?

20 ноября в Аналитическом центре при Правительстве РФ в рамках конференции «Перспективы инфраструктурной трансформации химической и нефтегазохимической промышленности» «НТЦ «Химвест» Минпромторга России совместно с Институтом энергетики и финансов провели круглый стол «Цифровизация химической промышленности: вызовы и перспективы». Во встрече приняли участие представители ведущих российских компаний по разработке программного обеспечения и софта для химических производств, представители Минпромторга России, Российского союза химиков и производственных компаний отрасли.

ЛЮДЕЙ НЕ ЗАМЕНИТЬ

Основным для обсуждения стал вопрос: есть ли будущее у цифровизации в химической промышленности? Дискуссию открыл директор НТЦ «Химвест» Владимир Савчук. В своей презентации он рассказал о масштабном проекте по созданию информационной системы химической промышленности. Данный продукт является прорывным для отрасли и практически не имеет аналогов. Основными его преимуществами в будущем считают широкий функционал для аналитики происходящих в отрасли тенденций, наличие большого массива данных о предприятиях, что значительно сократит затраты на поиск информации и позволит усовершенствовать взаимодействие предприятий в отрасли.

Вице-президент Российского Союза Химиков Мария Иванова поддержала тон дискуссии, обозначив, что цифровизация на данный момент повсеместна. Она позволяет предприятиям прежде всего добиваться максимальной эффективности, за счет улучшения качества готовой продукции, снижения затрат на сырье и улучшения качества технологических процессов. Основными столпами цифровой химии, по мнению Марии, являются аналитика, технологии машинного обучения и искусственный интеллект. Также в ходе доклада Мария отметила, что большинство программ разрабатываются именно российскими компании.

Директор по развитию одного из ведущих производителей российского софта - компании «Индасофт» Эрнест Сюч рассказал об опыте внедрения отечественных продуктов на крупнейших предприятиях-производителях минеральных удобрений. Все создаваемые компанией продукты призваны не заменить людей на производстве, а передать те функции, которые может выполнить автоматика в рамки искусственного интеллекта, а людям оставить возможность принимать эффективные решения основываясь на полученных данных.

В НАЧАЛЕ ПУТИ

Компания «Технологии надежности» также является отечественным производителем софта. Андрей Орлов, директор по развитию, в своем выступлении представил уникальный продукт компании - промышленные беспилотники. Квадрокоптеры имеют специальную конструкцию в виде сферы, предназначенную для использования на промышленных предприятиях. Особенность данного инструмента - возможность работать в самых экстремальных условиях: высота, узкие пространства, недоступные места, высокая или низкая температура, глубина и прочие. Использование подобных инструментов в деятельности компании ведет к сохранению рабочих ресурсов и сокращению несчастных случаев на производстве.

По итогу мероприятия все эксперты сошлись во мнении, что цифровизация химической промышленности на сегодня только начинает свой путь. Множество проектов уже было реализовано, но данная отрасль представляет еще широкие возможности как для создания новых продуктов, так и для совершенствования уже имеющихся технологий. Огромное разнообразие технологических процессов дает возможность использовать самые различные инструменты, например искусственный интеллект или VR-технологии, для создания уникального продукта.