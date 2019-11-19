2019-11-26T17:03:09+03:00
Экономика

Подготовка к форуму «НТЦ «Химвест»: Обеспечить конкурентноспособный экспорт

Минпромторг России и РСПП обсудили меры стимулирования развития химической промышленности
Павел ЧЕРНЫШОВ
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18 ноября при подготовке к промышленному форуму «НТЦ «Химвест» представители Минпромторга России и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) провели заседание рабочей группы, посвященной стимулированию развития химической промышленности. На встрече обсудили вопросы в области тарифно-таможенного регулирования и бесперебойных поставок сырья, повышения внутреннего спроса на продукцию химии и нефтехимии, экспортный потенциал отрасли и меры государственной поддержи, необходимые для его эффективной реализации.

Директор по качеству НПО «СпецПолимер» Елена Меркович предложила создать единый центр сертификации лакокрасочной продукции. Евгений Агапов, представитель «ЗТИ Групп» отметил, что необходимо создать информационную систему с возможностью представления информации о планируемых к запуску производствах. Заместитель генерального директора - директор по техническому развитию компании «Метафракс» Эдуард Еремеев сообщил о необходимости решить проблему сертификации и регистрации продукции, в том числе и за границей, а также создания тарифно-таможенного регулирования для защиты отечественного потребителя.

Дмитрий Лошадкин, директор по развитию ТД «Пластмасс групп» предложил рассмотреть возможность создания субсидии на строительство, а также необходимости стимулирования внутреннего спроса за счет покупки и использования запасных частей. Генеральный директор «Адитим» Георгий Солдатов предложил обеспечить конкурентноспособный экспорт – снизить количество документации и обеспечить прозрачные схемы для экспорта.

Предложения от участников совещания обязательно пройдут детальное обсуждение при организации сессий форума.

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