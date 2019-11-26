Почти 30 российских вузов вошли в список лучших в мире
Рейтинговое аналитическое агентство Times Higer Education (THE) опубликовало список лучших вузов мира по разным предметам. Российские университеты в нем тоже есть, и на достойных местах!
Сильные места – физика и технологии
Например, в предметном рейтинге по физическим наукам целых 33 российских вуза. В сотне лучших по этому направлению оказался Московский физтех, поднявшийся на 5 позиций по сравнению с прошлым годом, и МГУ имени Ломоносова. В топ-200 лучших попали МИФИ, Новосибирский госуниверситет и Томский госуниверситет. А Санкт-Петербургский университет ЛЭТИ и Южно-Уральский госуниверситет стали новичками этого года в рейтинге.
Достойные успехи у наших вузов и в других областях. Например, в рейтинге по наукам о жизни присутствует 9 российских университетов. А в рейтинге по компьютерным технологиям – сразу 17!
- Несмотря на то, что учебные программы в области Computer Science на Физтехе появились не так давно, всего каких-то 10 лет назад, IT-технологии - одна из сильнейших компетенций Физтеха, - уверен ректор МФТИ Николай Кудрявцев. – Благодаря программе "5-100" на Физтехе открываются новые прикладные лаборатории в сфере машинного интеллекта, продвинутой комбинаторики и анализа данных -- все это говорит об успехах Физтеха в компьютерных науках, что и находит отражение в международных рейтингах.
Как составлялся рейтинг
Итоговые результаты вузов по каждому из предметов рассчитывались по пяти критериям. Это преподавание, исследовательская работа, цитирование и академическая репутация, международное взаимодействие, а также доход от производственной деятельности.
Наши вузы традиционно отстают в цитировании – во многих дисциплинах ученые редко публикуются на английском языке в зарубежных журналах. А некоторые университеты и вовсе держат свои разработки засекреченными.
Однако, это не мешает российским вузам постепенно набирать обороты и в этом направлении. Например, в рейтинге по юриспруденции пару лет назад не было ни одного российского вуза – а сейчас на 151 позиции расположилась Высшая школа экономики.
Так наши вузы вышли в лидеры или нет?
Напомним, в 2012 году в России была запущена программа "5-100", в ходе которой пять российских вузов должны были войти в сотню лучших в мире к 2020 году. В рамках этого проекта 21 российских вуз получал дополнительные средства и поддержку. Причем, немалую: только в 2013-2017 годах в бюджет заложили дополнительные 60,5 миллиардов рублей на финансирование вузов из "5-100".
И каковы же результаты?
С формальной стороны, российские университеты свои обязательства выполнили. Если брать предметные рейтинги THE, то в сотни лучших вошли МГУ имени Ломоносова, МФТИ, НИУ ВШЭ, КФУ и ИТМО – как раз пять университетов.
Однако, радоваться успеху пока рано. Прочие аналитические агентства не спешат признавать заслуги российской высшей школы. Например, в Шанхайском рейтинге лучших вузов мира ARWU наши успехи далеко не такие блестящие.
Чем полезен рейтинг для абитуриентов?
С одной стороны, на такие рейтинги стоит ориентироваться тем, кто уже определился со своим направлением, и теперь присматривается к конкретным вузам. С помощью такого списка проще выбрать лидеров в одной области. И результаты могут быть очень неожиданными.
Например, кто бы мог подумать, что в плане компьютерных технологий Белгородский госуниверситет обгонит Московский физтех? А ведь это может сильно повлиять на выбор вуза для поступления. Так что к таким рейтингам стоит присмотреться для поиска хороших вузов за пределами Москвы и Санкт- Петербурга.
С другой стороны, в таких рейтингах нет ни слова о таких важных для студента вещах, как общежития, стипендии и особенности преподавания. Поэтому тем, кто не собирается делать карьеру в науке, менять из-за обновленного рейтинга планы на поступление не стоит.
Топ – 500 предметных рейтингов Times Higher Education 2020:
Физические науки
1 Принстонский университет, США
2 Калифорнийский технологический институт, США
3 Кембриджский университет, Великобритания
Россия
45 Московский физико-технологический институт
81 Московский государственный университет им. Ломоносова
101-125* Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"
126-150 Новосибирский государственный университет
176-200 Томский государственный университет
201-250 Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра Великого
251-300 Университет ИТМО
251-300 Санкт-Петербургский государственный университет
301-400 Казанский федеральный университет
401-500 Научно-исследовательский университет “Высшая школа экономики”
401-500 Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"
401-500 Томский государственный политехнический университет
* после первой сотни определяются не индивидуальные места, а группа вузов со схожими результатами рейтинга
Медицина и здоровье
1 Оксфордский университет, Великобритания
2 Гарвардский университет, США
3 Кембриджский университет, Великобритания
Россия:
251-300 Московский государственный университет им. Ломоносова
401-500 Казанский федеральный университет
401-500 Томский государственный университет
Науки о жизни
1 Кембриджский университет, Великобритания
2 Гарвардский университет, США
3 Оксфордский университет, Великобритания
Россия:
151-175 Московский государственный университет имени Ломоносова
251-300 Московский физико-технологический институт
301-400 Новосибирский государственный университет
401-500 Казанский федеральный университет
401-500 Санкт-Петербургский государственный университет
401-500 Томский государственный университет
Психология
1 Стэндфордский университет, США
2 Принстонский университет, США
3 Университет Пенсильвании, США
Россия:
151-175 Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"
151-175 Московский государственный университет имени Ломоносова
201-250 Санкт-Петербургский государственный университет
Бизнес и экономика
1 Массачусетский технологический университет, США
2 Стэнфордский университет, США
3 Оксфордский университет, Великобритания
Россия:
94 Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"
126-150 Московский государственный университет имени Ломоносова
251-300 Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра Великого
301-400 Казанский федеральный университет
301-400 Российский университет дружбы народов
301-400 Санкт-Петербургский государственный университет
401-500 Уральский государственный университет
Образование
1 Стэнфордский университет, США
2 Гарвардский университет, США
3 Гонконгский университет, Китай (Гонконг)
Россия:
94 Казанский федеральный университет
201-250 Московский государственный университет имени Ломоносова
301-400 Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра Великого
401+ Томский государственный университет
401+ Уральский государственный университет
Юриспруденция
1 Стэнфордский университет, США
2 Кембриджский университет, Великобритания
3 Йельский университет, США
Россия
151+ Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"
Социальные науки
1 Массачусетский технологический университет, США
2 Оксфордский университет, Великобритания
3 Гарвардский университет, США
Россия
151-175 Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"
401-500 Казанский федеральный университет
401-500 Московский государственный университет имени Ломоносова
401-500 Санкт-Петербургский государственный университет
Компьютерные науки
1 Оксфордский университет, Великобритания
2 Стэнфордский университет, США
3 Высшая техническая школа Цюриха, Швейцария
Россия:
74 Университет ИТМО
95 Московский физико-технический университет
101-125 Московский государственный университет имени Ломоносова
151-175 Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра Великого
301-400 Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"
301-400 Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"
301-400 Санкт-Петербургский государственный университет
Инженерные технологии
1 Калифорнийский технологический институт, США
1 Стэнфордский университет, США
3 Кембриджский университет, Великобритания
3 Гарвардский университет, США
Россия:
126–150 Московский государственный университет имени Ломоносова
201-250 Университет ИТМО
201-250 Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра Великого
251-300 Томский государственный политехнический университет
301-400 Белгородский государственный национальный исследовательский университет
301-400 Московский физико-технический университет
301-400 Томский государственный университет
401-500 Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"
Искусство
1 Стэнфордский университет, США
2 Кембриджский университет, Великобритания
3 Оксфордский университет, Великобритания
Россия:
72 Московский государственный университет имени Ломоносова
176-200 Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"
201-250 Санкт-Петербургский государственный университет
201-250 Томский государственный университет
251-300 Казанский федеральный университет
301-400 Уральский государственный федеральный университет
ИСТОЧНИК KP.RU