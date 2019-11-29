Победители международной молодежной программы «Глобальная энергия» получат 4 миллиона за прогрессивные разработки

12 декабря в Москве состоится торжественная церемония награждения победителей Международной молодежной программы «Глобальная энергия».

– В этом году проекты исследователей связаны с созданием энергоэффективных технологий, использованием органических возобновляемых материалов вместо ископаемых ресурсов и анализом повсеместного влияния электромагнитного излучения на человека, – отмечает пресс-служба «Глобальной энергии».

В номинации «Идея» победители получают гранты в размере 1 миллиона рублей сроком на один календарный год на продолжение исследований в рамках заявленного проекта. В номинации «Стартап» вручается аналогичная личная премия.

С 2004 года конкурс для молодых исследователей проводился Ассоциацией только в России, и за время существования программы «Энергия молодости» премии получили 69 российских ученых и 4 стартапера.

В этом году программа грантовых и премиальных конкурсов впервые вышла на международный уровень. В конкурсе участвовали представители Великобритании, Китая, ОАЭ и России.

Победителями Международной молодежной программы от России стали Роман Мишнев, научный сотрудник Лаборатории механических свойств наноструктурных и жаропрочных материалов НИУ «БелГУ», и Евгений Наранов, научный сотрудник Института нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН (ИНХС РАН).

Роман Мишнев представил проект «Перспективная сталь для повышения энергоэффективности ТЭС» в направлении «Традиционная энергетика». Новая мартенситная теплотехническая сталь выдерживает нагрузки при температуре до 650°С, что позволяет повысить рабочую температуру турбин, увеличить КПД работы тепловых электростанций и сэкономить на объемах сжигаемого топлива. Разработки ученого дают возможность вырабатывать электрическую энергию на угольных «ТЭС» более экологичным и экономически выгодным способом.

Проект «Производство высококачественных продуктов из бионефти с использованием Ru-содержащих катализаторов» Евгения Наранова победил в номинации «Идея», в направлении «Нетрадиционная энергетика». По мнению автора проекта, его новация сможет решить проблему переработки отходов биомассы, снизить негативное воздействие на окружающую среду, а также позволит производить дополнительные полезные продукты на предприятиях нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.

Первым иностранным лауреатом премии стала представительница Китая Тяньшу Гэ, доцент Шанхайского университета транспорта. Она представила проект «Высокоэффективная система теплового насоса для осушения воздуха для железнодорожных транспортных средств». Вопрос о повышении энергоэффективности систем кондиционирования воздуха, на которые приходится более 1/6 части общего мирового энергопотребления, является актуальной задачей современной энергетики. В своем проекте исследователь предлагает ряд технических решений, которые позволят увеличить КПД системы. Предложенная представительницей Поднебесной система кондиционирования может применяться в любых сферах - от частных домов, офисных помещений до супермаркетов, городского транспорта, метро, скоростных поездов.

В номинации «Стартап» победителем стал Евгений Титов, доцент Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова. В конкурсе он участвовал с проектом «Интеллектуализированная система контроля электромагнитной совместимости». Технология дает точную картину опасности электромагнитного излучения, а также прогнозирует изменение электромагнитной обстановки на объектах, что является крайне важным для обеспечения безопасности человека и эффективного функционирования электрооборудования. Проект был внедрен на 13 промышленных объектах Сибири. Экономия на мониторинге только на одном крупном предприятии составила более 1 млн рублей.

Отметим, что в 2014 году Титов уже становился победителем XI Общероссийского конкурса молодежных исследовательских проектов в области энергетики «Энергия молодости».

Ассоциация «Глобальная энергия» занимается развитием международных исследований и проектов в области энергетики, управляет Международной энергетической премией и выступает организатором одноименного саммита, а также реализует Международную молодежную программу.

Премия «Глобальная энергия» - международная награда за выдающиеся исследования и научно-технические разработки в области энергетики. С 2003 года ее лауреатами стали 39 ученых из 13 стран - Австралии, Австрии, Великобритании, Дании, Исландии, Канады, России, США, Украины, Франции, Швеции, Швейцарии и Японии. Премия входит в топ-99 самых престижных и значимых международных наград по данным Международной обсерватории IREG; в рейтинге престижности Международного конгресса выдающихся наград (ICDA) «Глобальная энергия» находится в категории «мега-премии» за благородные цели, образцовую практику и общий призовой фонд.