Педиатр назвала топ-5 ошибок молодых родителей

Вырастить здорового и счастливого ребенка — мечта каждого родителя. Но очень часто молодые мамы и папы своими действиями не помогают, а, напротив, вредят малышу. Иногда по незнанию, а в некоторых случаях — из-за того, что слишком опекают кроху. Заведующая педиатрическим отделением детской городской поликлиники № 39 столичного департамента здравоохранения Олеся Сергеичева назвала главные заблуждения молодых родителей. На портале мэра Москвы она дала ответы на самые важные вопросы, которые часто волнуют родителей.

По словам педиатра, топ-5 ошибок молодых родителей — это неправильное питание, несоблюдение графика прививок, самолечение, попытка защитить ребенка любым способом от всех бактерий, создавая вокруг него стерильную среду, а также чрезмерное увлечение гаджетами.

1. ПРАВИЛЬНОМУ ПИТАНИЮ — ДА, ВЕГЕТАРИАНСТВУ — НЕТ

Идеальная пища для малыша с рождения — это грудное молоко.

- Грудное молоко содержит все питательные вещества, необходимые для здорового роста. Также в нем находятся антитела, защищающие младенцев от распространенных детских болезней, - подчеркивает Олеся Сергеичева. - Ни одна смесь, даже очень хорошего качества, не может полноценно заменить грудное молоко.

Но молодые мамочки должны помнить, что примерно с шестимесячного возраста грудное молоко не может полностью обеспечить кроху всеми необходимыми питательными веществами. Именно в этот момент в рацион малыша нужно вводить прикормы — овощные, фруктовые, мясные, рыбные пюре, кисломолочные продукты.

- Мама может продолжать кормить малыша грудью один-два раза в сутки. К двум-трем годам рацион малыша становится почти таким же, как у взрослого человека, - говорит педиатр.

Важно: если мама или папа увлекаются какими-нибудь новомодными диетами и считают, что их организму такая система питания подходит, это вовсе не значит, что она полезна и для ребенка. Специалисты предупреждают: вегетарианство (отказ от мяса), сыроедение (употребление в пищу продуктов без термической обработки) или интервальное голодание (отказ от пищи в течение определенного интервала времени) категорически не подходят детям. Из-за неправильной системы питания у малышей могут быть проблемы с желудочно-кишечным трактом или анемия.

- Ребенку, у которого организм только развивается, требуется полноценное сбалансированное питание, - предупреждает Олеся Сергеичева.

2. ДЕЛАЕМ ПРИВИВКИ ВОВРЕМЯ

Многие родители сегодня отказываются от прививок. Это одна из главных ошибок молодых пап и мам: малыша необходимо защитить от опасных инфекционных заболеваний. И только прививки могут сформировать иммунитет к инфекции на долгие годы.

- Некоторые считают, что вакцинация вызывает осложнения, а инфекционное заболевание, если оно вдруг появится, всегда можно вылечить, - говорит педиатр. - Однако это не так. Современные вакцины безопасны для здоровья ребенка, а отказ от прививок подвергает опасности не только здоровье, но и жизнь малыша.

Эксперты предупреждают: многие инфекционные заболевания, например, коклюш, туберкулез или гепатит, особенно легко подхватывают совсем маленькие дети — ведь у них еще не сформировался иммунитет.

3. БАКТЕРИИ ПОЛЕЗНЫ!

Другая крайность молодых родителей — попытка уберечь малыша от любых бактерий и вирусов. И вот уже мамы моют детскую с дезинфицирующим раствором, превращая ее в стерильную комнату, постельное белье и одежду стирают японскими порошками, убивающими микробов, постоянно держат окна закрытыми, а на прогулке кроху кутают так, что бедный малыш не может и вздохнуть.

- В таких условиях у детей не развивается иммунитет, ведь организм просто не умеет противостоять внешним угрозам, - предупреждает врач. - В итоге ребенок, растущий в стерильной среде, оказывается более уязвим к болезням. Помните, что новорожденным необходимо в 2,5 раза больше кислорода, чем взрослым. Поэтому проветривать квартиру или комнату нужно часто — четыре-пять раз в день по 10–15 минут.

4. «ЗАБОЛЕЛ — ПОГУГЛЮ, ЧТО ДЕЛАТЬ»

Никакого самолечения! - предупреждают эксперты. Организм малыша настолько хрупкий, что неправильно подобранные препараты или методы лечения могут привести к серьезным осложнениям. И если родители замечают, что ребенок плохо себя чувствует, нужно немедленно обращаться к врачу.

- Мамы и папы часто недооценивают состояние малыша и начинают лечить его самостоятельно. Например, при простуде дают антибиотики или же прибегают к народным средствам, - комментирует Олеся Сергеичева. - Однако зачастую неверно подобранные лекарства и так называемая народная медицина не избавляют от недуга, а приводят к тяжелым осложнениям. В итоге случаи, где можно было обойтись правильной медикаментозной терапией и неделей постельного режима, заканчиваются госпитализацией ребенка.

Увлечение гаджетами - плохая привычка в семье с маленькими детьми.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

5. ВМЕСТО ГАДЖЕТОВ ПООБЩАЙТЕСЬ С РЕБЕНКОМ

Детская площадка, малыш уныло ковыряется в песочнице, а сидящая рядом мама уткнулась в смартфон. Знакомая картина, правда? Гаджеты — бич нашего времени. И вот уже почти все родители предпочитают накупить ребенку развивающих электронных игрушек или просто дать в руки планшет с мультиками, чтобы занять чадо и спокойно заняться своими делами. Помните, что такой метод воспитания в раннем возрасте обязательно аукнется в будущем.

- Малышам до трех лет не следует давать в руки телефоны или планшеты, - предупреждает педиатр. - Дети от трех до семи лет должны проводить время перед экранами гаджетов не более 10 минут в день, а за компьютером — не чаще двух раз в неделю по 15 минут.

Вместо того, чтоб отвлекать ребенка смартфоном, просто пообщайтесь с ним. Поговорите, поиграйте, погуляйте. Ведь ни одна умная игрушка не даст малышу столько, сколько живое общение с родителями.

- Малыш недополучает внимания и родительского тепла, постепенно погружается в виртуальную реальность, что в итоге может привести к нервным расстройствам, - предупреждает Олеся Сергеичева. - Кроме того, постоянное лежание или сидение на диване с электронным устройством не лучшим образом отразятся на осанке и зрении ребенка.