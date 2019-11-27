2019-11-27T20:11:26+03:00
Наука

Впервые в мире: электрокардиограмма синему киту

Кардиологи «обслужили» кита прямо в море
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Кит, которому измерили пульс, был 22-метровым, возрастом 15 лет.Кит, которому измерили пульс, был 22-метровым, возрастом 15 лет.
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Американские биологи отчитались об уникальной операции. Рассказали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences о том, как делали ЭКГ самому крупному животному на Земле — синему киту.

Никого крупнее синего кита на нашей планете нет. И никогда не было. Даже среди плавучих динозавров. Эти млекопитающие, дожившие до наших дней, достигают в длину 30 метров, весят иной раз под 200 тонн.

ЭКГ киту.

А какой у синих китов пульс? Ученые, конечно, догадывались, что их огромные сердца не частят. Но сколько делают ударов в минуту, представляли себе плохо.

Точные данные впервые добыли морские биологи из Стэнфордского университета (Stanford University), которыми руководил Джереми Голдбоген (Jeremy Goldbogen). Они сделали киту ЭКГ. Сделали прямо в море - в заливе Монтерей в Калифорнии (California's Monterey Bay).

Кита догнали на надувной лодке и закрепили на нем датчики.

Кита догнали на надувной лодке и закрепили на нем датчики.

Каким-то хитрым образом удалось закрепить датчики с присосками у левого плавника животного. И регистрировать ЧСС во время различных маневров кита. Почти 9 часов регистрировали.

Так выглядели присоски, с помощью которых удалось следить за ЧСС кита почти 9 часов.

Так выглядели присоски, с помощью которых удалось следить за ЧСС кита почти 9 часов.

В итоге выяснилось: у ныряющего кита сердце бьется очень медленно — от 2 до 5 ударов в минуту. Пульс повышается, когда кит всплывает. И составляет от 25 до 37 ударов в минуту. Получается, что кит всю свою жизнь переходит из состояния брадикардии к тахикардии и обратно, выражаясь медицинским языком.

Пульс кита то замедлялся, то ускорялся.

Пульс кита то замедлялся, то ускорялся.

Ученые уверены: сердце гигантского млекопитающего работает на пределе. Этим они и объясняют то, что крупнее синего кита животных нет. По крайней мере, на Земле. Их сердца не выдержали бы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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