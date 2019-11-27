Юристы объяснили, как защитить ребенка от жестокого обращения в семье

В столице прошел Всероссийский день правовой помощи детям. На вопросы москвичей на базе общественных приемных депутатов ответили сотрудники Центра «Детство», Московской коллегии адвокатов № 1 и депутат Московской городской Думы Кирилл Щитов. Среди наиболее частых вопросов, интересующих жителей, оказались семейные проблемы.

«Родственники подозревают, что ребенок подвергается жестокому обращению в семье. И его родители препятствуют общению с ним, несмотря на имеющееся судебное решение об установлении порядка общения. Как быть?»- с таким вопросом обратились горожане к юристам.

- Прежде всего, стоит обратиться к школьному психологу и классному руководителю, чтобы они также понаблюдали за ситуацией, - объяснили специалисты. - Попросите их организовать встречу с ребенком на территории школы. Во-первых, педагог - это лицо, в присутствии которого можно общаться с ребенком без родителей. Во-вторых, учителя видят детей каждый день и могут обратить внимание на какие-то тревожные симптомы, если жестокое обращение все-таки имеет место. Также стоит обратиться в Московскую службу психологической помощи населению, чтобы попытаться наладить отношения между взрослыми членами семьи. Если подозрения о жестоком обращении подтвердятся, необходимо обращаться в органы опеки и попечительства или полицию и прокуратуру.