Под Калугой завершили строительство экотехнопарка

За год экотехнопарк «Калуга» сможет пропускать через себя почти два миллиона тонн мусора, возвращая часть его в качестве вторсырья.

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов первой и второй очереди строительства. Объект включен в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО), получена лицензия на обращение с ТКО, утверждены все необходимые технические регламенты.

Полностью готовы для ввода в эксплуатацию два сортировочных корпуса, которые и будут извлекать из отходов ценные ресурсы – металл, пластик, электронный лом, бумагу, стекло и другие. Сейчас завершается набор и обучение персонала.

Наряду с несортированными отходами экотехнопарк планирует принимать и уже отсортированные ТКО. Их будут утилизировать в специальных картах – так называют обустроенные и изолированные от окружающей среды площадки для хранения «хвостов», оставшихся после сортировки. Благодаря современной системе экомониторинга и автоматическому контролю за состоянием окружающей среды экотехнопарк «Калуга», в отличие от традиционных свалок, полностью безопасен для природы.

Наряду с самим экотехнопарком его инвестор вложил большие средства в социальное развитие Износковского района. Здесь были построены дороги, отремонтирована школа, а для ее учащихся открыта отличная спортивная площадка с тренажерами, футбольным полем и беговыми дорожками.

Не забыты и взрослые жители района - еще на стадии возведения экотехнопарк «Калуга» дал региону сотню рабочих мест с высокой заработной платой. Условия труда более чем достойные: питание для всех сотрудников бесплатное, организован служебный автобус для жителей ближайших населенных пунктов.

Принимать и сортировать отходы в полноценном режиме экотехнопарк начнет уже в первом квартале 2020 года.