Смартфон с функцией вечного двигателя

Мгновенная зарядка

Самый массовый ритуал на планете Земля происходит на ночь глядя, когда в различных уголках мира люди всех цветов кожи, вероисповедания и политических убеждений перед сном почтительно ставят смартфон на зарядку. Чтобы наловить на предстоящий день шустрых электронов, гаджету нужен большой промежуток времени. Я же чувствовал себя еретиком и отступником, откладывая это долгое дело на утро. Передо мной стояла амбициозная задача зарядить HUAWEI Mate 30 Pro утром на бегу в промежутке между душем, чисткой зубов, поеданием бутербродов и стаканом кофе.

Разработчики HUAWEI Mate 30 Pro, оснащенного функцией супербыстрой зарядки HUAWEI SuperCharge, заявили фантастические характеристики: смартфон заряжается до 72% всего за полчаса. Однако, как говорится, доверяй, но проверяй! Накануне я не успел «убить» аккумулятор в ноль, тест начался, когда заряд батареи показывал 10 процентов. Через 18 минут гаджет запитался до 50%. За 28 минут уровень заряда достиг 70 процентов. А меньше чем через час индикатор показывал 100%.

Это означает, что смартфон может работать практически в режиме «вечного двигателя». Во-первых, в любой точке города, где есть розетка (а их даже в общественных местах становится все больше) достаточно дать батареям «прикурить» всего 10-12 минут и вам хватит энергии, чтобы снять на видео пару серий «Санта-Барбары». А во-вторых, нужно очень сильно постараться, чтобы за день израсходовать заряд аккумулятора мощностью 4500 мА*ч. Просмотр кино, съемка видео и интернет съедали у меня не более 60 процентов. Отчасти это заслуга новой версии процессора: Kirin 990 при возросшей мощи и производительности стал еще более энергоэффективным.

Кстати, благодаря функции обратной зарядки HUAWEI Mate 30 Pro сам может выступать в роли батареи-накопителя и делиться электричеством с другими гаджетами (если они поддерживают беспроводную зарядку).

Как я работал Спилбергом

Флагманский корабль выделяется по наличию адмирала на палубе, а флагманский смартфон – благодаря профессиональной камере топ-уровня. Камера заднего вида HUAWEI Mate 30 Pro, состоящая в общей сложности из четырех модулей, больше месяца занимает место №1 в рейтинге DxOMark. Это один из самых авторитетных ресурсов, который занимается сравнением фото и видеокамер смартфонов. Тестирование проводится по девяти категориям: экспозиция и контраст, цвет, автофокус, текстура, шум, артефакты, вспышка, зум. По сумме основная камера HUAWEI Mate 30 Pro получила 121 балл, что является новым мировым рекордом. Эксперты отметили высочайший уровень детализации даже при очень плохом освещении и низкий уровень постороннего шума на изображениях. Профессионалы «пристреливают» камеры на специальных мишенях (стендах с разными вариантами освещения), а пользователям приходится решать практические задачи «в полях».

Воскресный день готовил нам два сюжета для семейной хроники. Днем у младшего сына был хоккейный матч, а вечером мы с супругой собирались прогуляться по ночной Москве. Хоккей, пожалуй, самый динамичный вид спорта (если не считать «Формулу-1»), а освещение в ледовых дворцах детско-юношеских спортивных школ так себе. Но у суперчувствительного кинообъектива на 40 МП эти обстоятельства не вызвали никаких проблем. Автофокусировка реагировала на изменения быстро и хорошо отслеживала движущиеся объекты. Картинка в формате 4К все время была четкой, насыщенной, с хорошей проработкой деталей.

Во время ночной съемки HUAWEI Mate 30 Pro продемонстрировал прекрасное зрение в темноте благодаря высокому показателю светочувствительности (ISO): он составляет 409600, как у профессиональных камер. Это позволяет объективу смартфона отражать на 40% больше света и делать яркие сочные фото и видео с хорошей текстурой в любое время дня и ночи. А телеобъектив 8 МП с 3-кратным оптическим зумом, 5-кратным гибридным зумом и 30-кратным цифровым зумом дает возможность детально рассмотреть даже то, что трудно увидеть невооруженным глазом.

Если углубиться в настройки видео, то можно найти и такие киношные спецэффекты, как slow motion (замедленная съемка) и time lapse (покадровая съемка какого-либо процесса в динамике) – интересный опыт для тех, кто хочет ощутить себя Спилбергом.

Есть ли жизнь без Google?

HUAWEI Mate 30 Pro вышел без предустановленных сервисов Google. Это следствие торговых войн между США и Китаем. Однако привычные приложения Google можно установить самостоятельно. У меня на добавление ящика Gmail в предустановленный почтовый клиент ушло буквально несколько секунд. Для этого нашел в меню «Добавить аккаунт», ввел адрес ящика, пароль и получил доступ к своей электронной почте в обычном режиме.

Так что отсутствие заводской установки сервисов Google не такая уж большая проблема – нужно сделать несколько простых операций своими руками. Вот и все. Тем не менее, эта история подтолкнула HUAWEI к построению собственной гибкой экосистемы, независимой от политических потрясений. С выходом на рынок HUAWEI Mate 30 Pro компания как раз и начала такую экосистему внедрять.

HUAWEI Mate 30 Pro построен на базе открытой версии ОС Android 10 имеет собственный магазин приложений HUAWEI AppGallery. Там можно найти множество популярных приложений вроде бомбы этого сезона FaceApp, оно позволяет узнать, как в старости будете выглядеть вы, ваши знакомые или знаменитости. Есть богатый ассортимент культовых игрушек типа World of Tanks. Но в то же время там доступны для скачивания и установки приложения российских банков, медиа, различные сервисы отечественных IT-гигантов Яндекс и Mail.ru и множество других образцов ПО, произведенного в России. Так выглядит философия HUAWEI, которая заключается в том, чтобы дать пользователю возможность по своему выбору формировать набор приложений, с которыми ему привычнее работать.

Дизайн имеет значение!

Внешне HUAWEI Mate 30 Pro выглядит очень стильно и изыскано. Экран 6,53 дюйма с закругленными под углом 88 градусов гранями создает эффект объемного изображения. При включении экрана появляются заставки потрясающей красоты и возникает ощущение, что держишь в руке миниатюрную художественную галерею. Физические кнопки на смартфоне ликвидированы, как класс, за исключением клавиши «Пуск» на боковой грани. Все управление – на виртуальных кнопках, даже регулировка громкости. Ее, кстати, по своему желанию можно разместить, как справа, так и слева. Последнее удобно, если вы левша. Любопытно, что разработчики предусмотрели возможность общаться со смартфоном на языке жестов. Например, чтобы сделать скриншот экрана достаточно дважды постучать по дисплею костяшками пальцев или вовсе обойтись без прикосновений – просто сжать руку в кулак.

В верхней части экрана встроен усовершенствованный датчик распознавания жестов и лица. Он работает идеально и без задержек. Меня он узнавал мгновенно даже в шапке или капюшоне. Но при желании можно настроить разблокировку экрана и по отпечаткам пальцев. Интересна функция защиты зрения: датчики определят если вы держите смартфон слишком близко и умная система прочитает вам небольшую нотацию. Нельзя сказать, что слушать нравоучения – это мечта взрослого и самостоятельного человека. Но за время теста HUAWEI Mate 30 Pro мы сжились с особенностями друг друга. Так что свои люди, сочтемся.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="3840" height="2160" src="https://www.kp.ru/video/embed/746455" frameborder="0"></iframe> Съемка видео на смартфон премиум-класса HUAWEI Mate 30 Pro.

КСТАТИ

Лимитированный предзаказ на смартфоны HUAWEI Mate 30 Pro завершился раньше срока из-за большого количества желающих стать первыми обладателями флагмана. Продажа стартовала онлайн 25 ноября, и уже за первые сутки число заявок превысило запланированный спрос. На странице акции зарегистрировалось больше 6 000 человек, но приобрести смартфон со скидкой 30 000 рублей смогут только первые 300 пользователей. У остальных будет шанс купить HUAWEI Mate 30 Pro после 6 декабря в фирменных магазинах HUAWEI.