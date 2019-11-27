На Главный храм нашей армии устанавливают кресты

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России приступили к установке православных крестов на Главный храм Вооруженных Сил РФ в подмосковном Алабино.

К настоящему времени уже установлен один малый крест. Всего будет установлено шесть крестов, в том числе 5 малых, весом по 2 тонны, и большой крест весом 3,5 тонны, который украсит главный купол Храма. Его поднимут на высоту 30 этажного дома (100 метров).

Всего будет установлено шесть крестов. Фото: Минобороны России

- Большой крест будет закреплен талрепами к главному куполу диаметром 22 метра 43 сантиметра, установленного на восьмигранном барабане диаметром 19 метров 45 сантиметров. Символизм заключается в том, что данные цифры составляют знаменательную дату, – 8 мая 1945 года в 22 часа 43 минуты был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии - заявил главный архитектор Храма Дмитрий Смирнов.

Позолоченные кресты украшены орнаментами в стиле Главного храма, выполнены в монументальном русском стиле, с инкрустацией витражных стекол белого, синего и красного цветов. Фото: Минобороны России

Позолоченные кресты украшены орнаментами в стиле Главного храма, выполнены в монументальном русском стиле, с инкрустацией витражных стекол белого, синего и красного цветов.

- Главный храм строится в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и полон разных символов, связанных с этим знаменательным для нашей страны событием, - отметил настоятель Главного храма Владыка Стефан.

Строительные работы ведутся 24 часа в сутки. Фото: Минобороны России

Строительные работы ведутся 24 часа в сутки. Первых прихожан храм планирует принять 9 мая 2020 года. Высота звонницы составит 75 метров - в честь годовщины Победы, к которой планируется освящение храма, высота малых куполов - 14 метров 18 сантиметров. Высота храма составит 95 метров, сооружение станет третьим по величине православным храмом мира.