2019-11-27T23:36:50+03:00
Звезды

«Беременна!»: Вера Брежнева сообщила поклонникам долгожданную новость

Экс-«ВИА Гра» подогрела слухи о своём интересном положении
Алена МАРТЫНОВА
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Женская половина подписчиков приняла эту новость с восторгом и завалила певицу поздравлениямиЖенская половина подписчиков приняла эту новость с восторгом и завалила певицу поздравлениямиФото: Евгения ГУСЕВА
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Поклонники Веры Брежневой целые сутки томились в ожидании, пока певица сохраняла интригу. «Скоро поделюсь с вами прекрасной новостью, а пока в предвкушении», - пообещала артистка подписчиками в Инстаграме, подогревая слухи о своей третьей беременности. Экс- «ВИА Гра» не раз признавалась, что хочет ещё детей, и именно этого признания ждали ее поклонники.

- Беременна! Это был самый популярный комментарий к моему посту и в каком-то смысле это правда, - огорошила очередным сообщением певица. - Потому что я хочу представить вам своё детище, которое я трепетно создавала два года, а сейчас пришло время ему отправиться во взрослую жизнь. С замиранием сердца... Прошу любить и жаловать - мой собственный бренд косметики. Завтра я объявлю о старте продаж.

По словам певицы, она лично разработала и уже попробовала каждое средство - кремовую и жидкую помады, карандаш для бровей, палетки для лица и глаз и тушь. Звезда заверила подписчиков, что ее косметика не тестируется на животных, а упаковка создана из экологичных материалов. Продавать свои чудо-средства певица планирует не только в России, но и на Украине, в Белоруссии и Казахстане.

Женская половина подписчиков приняла эту новость с восторгом и завалила певицу поздравлениями и комплиментами: «Ура, теперь мы все будем хоть чуточку похожи на красавицу Веру!».

А вот мужчины-подписчики оказались куда сдержаннее:

- Тоже неплохо, но хотелось бы маленького грузина, - написали Вере в комментариях, намекая на национальность ее мужа Константина Меладзе.

Правда, были и те, кто купился на уловку Брежневой с провокационной подписью «Беременна!»:

- На секунду уже поверили в чудо, и вдруг косметика, - пожурили артистку поклонники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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