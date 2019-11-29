В «Сколково» выбрали лучшие экологические инициативы
В Московской области уже третий раз проходит масштабный конкурс, направленный на актуализацию проблем экологии. В этом году главной сквозной темой для всех участников стал раздельный сбор мусора и переработка отходов. Все идеи проектов объединены одной общей задачей – сделать чище и сохранить окружающую среду.
Более 100 инициатив в виде проектов было прислано на конкурс, и большая часть из них показалась перспективной подмосковным властям.
Победителей определили в семи номинациях:
«Здоровый город — технологии, направленные на улучшение окружающей среды»;
«Зеленый диалог» — лучшие материалы (аналитические статьи, репортажи, телевизионные сюжеты) на тему экологии;
«Экопросвещение и волонтерство»;
«Бизнес для экологии»;
«Экотуризм как «ответственное путешествие»;
«Ресурсосбережение и возобновляемая энергетика.
Как отметил министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин, идеи конкурсантов оказались очень неожиданными и требующими реальной проработки. Часть конкурсных проектов будет рассмотрена совместно с Минэкологии, чтобы в дальнейшем воплотить их в жизнь, - передает канал 360.