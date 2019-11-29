2019-11-29T01:04:04+03:00
Общество

В «Сколково» выбрали лучшие экологические инициативы

Участники экологического конкурса продемонстировали свои идеи в инновационном центре «Сколково»
Анна ГЛАДКИХ
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Конкурс, направленный на актуализацию проблем экологии, прошел уже в третий разКонкурс, направленный на актуализацию проблем экологии, прошел уже в третий разФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Московской области уже третий раз проходит масштабный конкурс, направленный на актуализацию проблем экологии. В этом году главной сквозной темой для всех участников стал раздельный сбор мусора и переработка отходов. Все идеи проектов объединены одной общей задачей – сделать чище и сохранить окружающую среду.

Более 100 инициатив в виде проектов было прислано на конкурс, и большая часть из них показалась перспективной подмосковным властям.

Победителей определили в семи номинациях:

«Здоровый город — технологии, направленные на улучшение окружающей среды»;

«Зеленый диалог» — лучшие материалы (аналитические статьи, репортажи, телевизионные сюжеты) на тему экологии;

«Экопросвещение и волонтерство»;

«Бизнес для экологии»;

«Экотуризм как «ответственное путешествие»;

«Ресурсосбережение и возобновляемая энергетика.

Как отметил министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин, идеи конкурсантов оказались очень неожиданными и требующими реальной проработки. Часть конкурсных проектов будет рассмотрена совместно с Минэкологии, чтобы в дальнейшем воплотить их в жизнь, - передает канал 360.

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