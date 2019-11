Ученые сняли с людей подозрения в геноциде неандертальцев

Неандертальцы — человекообразные существа, родственные людям, но генетически от них немного отличающиеся - окончательно перевелись примерно 30 тысяч лет назад. А то и раньше - 40 тысяч лет назад. Братьев по разуму могло погубить многое - изменение климата, недостаток пищи, болезни. Но принято считать, что неандертальцев извели мы - Homo sapiens, поселившись по соседству. Извели постепенно, иной раз поедая.

Обвинения с наших непосредственных предков сняли голландские ученые из Технологического университете Эйндховена (Eindhoven University of Technology in the Netherlands). Крист Везен (Krist Vaesen), и его коллеги смоделировали жизнь неандертальского сообщества. Проследили его судьбу, представив, что изначально сообщество состояло из нескольких племен общей численностью 50, 100, 1000 и 5000 особей. За 10 000 лет эволюции они исчезали без всякой посторонней помощи. Так показала модель, о применении которой ученые рассказали в журнале PLOS One. Коротко с результатами познакомил портал ScienceAlert.

Невезучими они были по жизни - эти неандертальцы. Научный факт.

Неандертальцев, которые и в самом деле жили небольшими группами, в первую очередь губил инцест - родственное спаривание, подрывавшее здоровье популяции. Не шел на пользу и так называемый эффект Олли, который опять же возникал в маленьких популяциях. И приводил к тому, что они не росли из за дефицита партнеров для продолжения рода. Свои коррективы вносили колебания рождаемости, повышенная смертность и неблагоприятное соотношение полов.

Сочетание «бед» и довело неандертальцев до полного исчезновения. Хотя, как указывают авторы исследования, люди, прибывшие в места обитания братьев по разуму, застали не так уж и мало их - от 10000 до 70000 особей.Неандертальцам просто не повезло, - сокрушаются ученые.

К аналогичным выводам чуть раньше пришли французские исследовательницы из Университета Экс-Марсель (Aix Marseille Universitе). Они тоже составили математическую модель популяции неандертальцев но оттолкнулись от показателей рождаемости и смертности её членов.

Модель француженок продемонстрировала: выживет вид или исчезнет, зависит от коэффициента фертильности его молодых женщин. Или от суммарного коэффициента рождаемости (СКР), как еще называют этот показатель. Он соответствует среднему число рождений у одной женщины за всю её жизнь.

Исследовательницы определили критический порог. Оказывается, даже незначительные изменения в фертильности приводят к катастрофическим итогам. Если этот самый суммарный коэффициент рождаемости уменьшается всего на 2,7 процента, то популяция гарантированно исчезает за 10 тысяч лет, если на 5 процентов, то через 6 тысяч лет. А уменьшение на 8 процентов, приведет к тому, что никого не останется через 4 тысячи лет.

Неандертальцы еще и плохо плодились.

Ускоренному вымиранию, как продемонстрировали исследовательницы, способствует еще и младенческая смертность. Повышение ее уровня всего на 0,1 процента уже опасно, а на 1 процент — вообще смертельно: в этом случае популяции, которой отведено 10 тысяч лет, исчезает за 6 тысяч лет.

Похоже, что сочетания и двух факторов - сокращения фертильности и увеличения детской смертности — хватало для того, чтобы неандертальцы сгинули безвозвратно.