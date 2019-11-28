«Яндекс» выяснил, что чаще всего мы теряем и что мы находим

Русскоязычные пользователи Интернета из разных стран уже давно привыкли, что если чего не знаешь – спроси у «Яндекса». Популярный интернет-всезнайка ответит на любой вопрос: столица Албании, первый исполнитель песни «Черный кот» или рецепт маринованного папоротника – поисковик найдет всё. А в этот раз «Яндекс» решил выяснить, что находят сами россияне и что они чаще всего теряют.

Сотрудники компании проанализировали объявления о потерях и находках, которые люди размещают в сервисе «Яндекс.Район» и составил рейтинг, в который вошли 15 вещей и животных, которые чаще всего встречаются в сообщениях о потерях и находках. Оказывается чаще всего люди теряют ключи, паспорта и телефоны, а находят – домашних питомцев.

«Яндекс.Район» — это место, где общаются соседи. Здесь обсуждают местные события и проблемы, предлагают друг другу услуги, спрашивают совета. Кто-то выкладывает фотографии разбитой дороги у дома, кто-то ищет дрель на выходные, кто-то отдаёт старое пианино. Примерно в каждом сотом посте речь идёт о какой-нибудь потере или находке», - отмечают в пресс-службе компании.

Для каждой позиции в топе составили типичное объявление с использованием характерных слов. Например, про кошек часто пишут, что они ласковые, а про собак — что они бегают в ошейнике; кошельки, портмоне и сумки теряются вместе с картами и документами, а свои рюкзачки и игрушки детвора обычно забывает на детских площадках.

Что чаще всего теряют и находят. Фото: Яндекс.Район

Некоторые вещи – например, банковские и социальные карты или серьги, – попадаются в объявлениях о потерях и находках одинаково часто, а вот сообщений о потерянных телефонах в семь с лишним раз больше, чем о найденных. Возможно, не все нашедшие спешат их вернуть или отдают находку владельцу, не публикуя сообщение в Интернете.

Есть у «Яндекса» и объяснение, почему так часто встречаются посты о потерявшихся собаках и кошках: дело, скорее всего, в том, что сообщить об одном и том же бегающем во дворе пёсике могут сразу несколько человек. Кроме того, за потеряшек люди могут принимать бездомных животных.

Десять самых частых потерь и находок – из тех, что упоминаются в объявлениях одного типа как минимум в полтора раза чаще, чем остальные. Фото: Яндекс.Район

В объявлениях встречаются и совсем неожиданные вещи: части пылесоса, бельё или подгузники. Вот так, например, выглядят редкие потери и находки в разных районах Москвы.

Самые необычные потери и находки в Москве. Фото: Яндекс.Район

Объявления о потерях и находках в «Яндекс.Районе» собраны в специальном разделе «Найдётся всё». Здесь можно посмотреть московские объявления.

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