2019-11-28T11:45:58+03:00
Политика

"Вряд ли эта сумма станет предметом принципиальных разбирательств". Эксперт прокомментировал оценку Украиной ущерба катерам

На Украине одни называют возвращенные катера металлоломом, а другие высчитывают нанесенный им ущерб в миллионы долларов...
Игорь ЯКУНИН
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Украинские военные у возвращенного Россией катера в порту города Очаков.Украинские военные у возвращенного Россией катера в порту города Очаков.Фото: REUTERS
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«Зеленский так об этом говорит, будто нам флот вернули. Нам отдали консервные банки, построенные на заводе Порошенко! - возмутился в эфире украинского канала NewsOne депутат Верховной Рады Илья Кива, - Они простреливались даже учебными снарядами, не говоря уже о боевом оружии. Но нам их не вернули, а отдали за ненадобностью».

Банки — не банки, а гипотетический потери, понесенные этими посудинами, отдельные украинские «специалисты» уже считают на миллионы. Заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский как раз оказался таким специалистом (в Вене, оно, конечно, виднее).

По предположениям данного «эксперта», сумма ущерба , нанесенного буксиру «Яны Капу» и двум катерам «Бердянск» и «Никополь», год назад нарушившим российские территориальные воды в районе Керчи, составляет не менее 55,5 миллиона гривен - или 2,3 миллиона долларов. Пан Лоссовский утверждает, что из-за нынешнего состояния кораблей их нельзя использовать по назначению (больше всего украинцев перепахало «исчезновение унитазов» - без них, понятно, не повоюешь).

При том ни видеосвидетельство, представленное ФСБ России о нормальном состоянии передаваемых кораблей, ни даже телефонный разговор президентов Зеленского с Путиным, где также поднимался вопрос о том, в каком виде были возвращены три судна, не убеждают тех «ответственных» лиц, что уверены — москали все разграбили! Ну не могли не разграбить, такие уж поганые люди…

Вот как прокомментировал «КП» раздрай в головах украинских политиков и нынешнее отношение на Украине к ситуации с кораблями директор Центра Восточноевропейских исследований Андрей ОКАРА:

- Думаю, сумма ущерба, которую посчитали в 55,5 миллионов гривен, может быть близка к реальности. Во всяком случае, если верить той информации, которую представляли военные специалисты, осмотревшие корабли после их возвращения. Шла речь, например, о том, что были сняты все боекомплекты, были проблемы с сохранностью вооружения. Да, цифра может выглядеть реалистичной — 2 миллиона долларов.

Но вряд ли эта сумма станет предметом принципиальных разбирательств. Для России эти требования, в случае их обсуждения, могут стать разве что развитием телевизионной темы «про открученные унитазы» —это больше информационный повод для шума, чем серьезное финансовое беспокойство. Если между Путиным и Зеленским на встрече в Париже 9 декабря возникнет позитивный психологический климат — то эту тему могут, мягко скажем, замять. Никто ее больше не станет поднимать ее на фоне других, более важных тем. И других, более серьезных сумм. Например, когда речь может зайти о 3 миллиардах долларов по иску Украины к Газпрому — что рассматривался в Стокгольмском арбитраже...

ИСТОЧНИК KP.RU

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