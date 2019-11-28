"Вряд ли эта сумма станет предметом принципиальных разбирательств". Эксперт прокомментировал оценку Украиной ущерба катерам
«Зеленский так об этом говорит, будто нам флот вернули. Нам отдали консервные банки, построенные на заводе Порошенко! - возмутился в эфире украинского канала NewsOne депутат Верховной Рады Илья Кива, - Они простреливались даже учебными снарядами, не говоря уже о боевом оружии. Но нам их не вернули, а отдали за ненадобностью».
Банки — не банки, а гипотетический потери, понесенные этими посудинами, отдельные украинские «специалисты» уже считают на миллионы. Заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский как раз оказался таким специалистом (в Вене, оно, конечно, виднее).
По предположениям данного «эксперта», сумма ущерба , нанесенного буксиру «Яны Капу» и двум катерам «Бердянск» и «Никополь», год назад нарушившим российские территориальные воды в районе Керчи, составляет не менее 55,5 миллиона гривен - или 2,3 миллиона долларов. Пан Лоссовский утверждает, что из-за нынешнего состояния кораблей их нельзя использовать по назначению (больше всего украинцев перепахало «исчезновение унитазов» - без них, понятно, не повоюешь).
При том ни видеосвидетельство, представленное ФСБ России о нормальном состоянии передаваемых кораблей, ни даже телефонный разговор президентов Зеленского с Путиным, где также поднимался вопрос о том, в каком виде были возвращены три судна, не убеждают тех «ответственных» лиц, что уверены — москали все разграбили! Ну не могли не разграбить, такие уж поганые люди…
Вот как прокомментировал «КП» раздрай в головах украинских политиков и нынешнее отношение на Украине к ситуации с кораблями директор Центра Восточноевропейских исследований Андрей ОКАРА:
- Думаю, сумма ущерба, которую посчитали в 55,5 миллионов гривен, может быть близка к реальности. Во всяком случае, если верить той информации, которую представляли военные специалисты, осмотревшие корабли после их возвращения. Шла речь, например, о том, что были сняты все боекомплекты, были проблемы с сохранностью вооружения. Да, цифра может выглядеть реалистичной — 2 миллиона долларов.
Но вряд ли эта сумма станет предметом принципиальных разбирательств. Для России эти требования, в случае их обсуждения, могут стать разве что развитием телевизионной темы «про открученные унитазы» —это больше информационный повод для шума, чем серьезное финансовое беспокойство. Если между Путиным и Зеленским на встрече в Париже 9 декабря возникнет позитивный психологический климат — то эту тему могут, мягко скажем, замять. Никто ее больше не станет поднимать ее на фоне других, более важных тем. И других, более серьезных сумм. Например, когда речь может зайти о 3 миллиардах долларов по иску Украины к Газпрому — что рассматривался в Стокгольмском арбитраже...
ИСТОЧНИК KP.RU
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