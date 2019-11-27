Украина оценила «ущерб» на возвращенных Россией кораблях в $2,3 миллиона

27 Нояб. 23:57 2019-11-28T00:11:16+03:00

Россия вернула Украине два катера и буксир, задержанные за нарушение российской границы во время прошлогодней провокации в Керченском проливе Фото: REUTERS

Об этом заявил украинский постпред при международных организациях в Вене

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Киев оценил «ущерб» на возвращенных Россией трех украинских военных судах – двух катерах и буксире, задержанных за нарушение российской границы во время прошлогодней провокации в Керченском проливе, в 55 миллионов гривен (примерно 2,3 миллиона долларов или 2,1 миллиона евро по нынешнему курсу). Об этом агентству «Укринформ» сообщил постпред Незалежной при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.

По его словам, «учитывая техническое состояние вооружения и кораблей в целом, их нельзя использовать по назначению».

«Сейчас работа комплексной комиссии ВМС ВСУ продолжается, поскольку имеются большие убытки. Согласно предварительному осмотру, сумма убытков на кораблях составляет не менее 55,5 миллионов гривен», - заявил он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее украинские власти заявили, что на отданных Киеву бронекатерах и буксире якобы не хватает «некоторого оборудования», в том числе розеток, плафонов и унитазов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/744324" frameborder="0"></iframe> Передача задержанных год назад кораблей украинской стороне.Буксир «Ян Капа» и военные катера «Бердянск» и «Никополь» были отбуксированы из порта Керчь в нейтральные воды Черного моря

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ИСТОЧНИК KP.RU