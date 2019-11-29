2019-11-29T14:04:52+03:00
Общество

Герои рядом с нами: В Москве наградят людей рабочих профессий, которые совершают добрые поступки

Среди номинантов - многодетные родители, волонтеры, занимающиеся поддержкой детских домов и хосписов, люди, спасшие жизни другим, экологи...
Ольга БОРСКАЯ
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В этом году проект «Героям – быть!» проходит в пятый, юбилейный, раз Фото: АНО ЦСП «Быть человеком»В этом году проект «Героям – быть!» проходит в пятый, юбилейный, раз Фото: АНО ЦСП «Быть человеком»
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Монтажник, который спас от нападения преступника администратора банка. Слесарь, вынесший бабушку из горящего дома. Специалист по техническому аудиту, создавшая клуб для особенных детей. Целая бригада завода, взявшая шефство над детским домом...

И еще - десятки историй. Про обычных людей с горящими сердцами. Людей таких же, как мы с вами, живущих в разных концах страны - и совершающих невероятные вещи. Кто-то из них проявил мужество в трудную минуту и спас чужую жизнь, позабыв о своей. А кто-то совершает подвиг каждый день, помогая людям.

Про таких людей должна знать вся страна. В это верят организаторы проекта «Героям – быть!». В этом году он проходит уже в пятый раз. В его центре – обычные люди которые совершают удивительные, добрые поступки. Проект призван не только поблагодарить этих людей и рассказать их истории, но и поднять престиж рабочих профессий - ведь все участники трудятся на предприятиях машиностроения, металлургии, энергетики, нефтехимии и в других отраслях промышленности.

3 декабря в Москве объявят лауреатов проекта 2019 года в девяти номинациях. Организаторы признаются: в этом году было невероятно сложно определить победителей. Ведь о добрых делах своих сотрудников им сообщали предприятия со всей страны. В народном голосовании приняло участие более 30 тысяч человек. После этого свой выбор сделало авторитетное жюри.

- После народного голосования в шорт-лист вошли 28 героев и 5 благотворительных фондов. Это обычные люди, совершившие необыкновенные поступки. Истории участников вдохновляют, восхищают и заставляют сопереживать. И точно не оставляют равнодушным, - говорит Дарья Топильская, исполнительный директор АНО ЦСП «Быть человеком», которое является организатором инициативы.

3 декабря в Москве объявят лауреатов проекта 2019 года в девяти номинациях. Фото: АНО ЦСП «Быть человеком»

3 декабря в Москве объявят лауреатов проекта 2019 года в девяти номинациях. Фото: АНО ЦСП «Быть человеком»

КОНКРЕТНО

Номинации проекта «Героям – быть!»

«От сердца к сердцу» (волонтерская деятельность, благотворительность),

«Спасательный круг» (подвиг ради спасения жизни),

«Оберегая планету» (деятельность в области охраны окружающей среды),

«Быть человеком» (подвиг, совершаемый в течение всей жизни),

«Всегда в сердце» (военно-патриотическая работа),

«Яркий старт» (для молодых специалистов - за достижения в области рационализаторства или научной деятельности),

«Кулибины нашего времени» (за многолетние трудовые достижения)

«Вирус добра» (для социальных организаций и благотворительных фондов)

«Команда героев» (для компаний, реализующая инициативы в области корпоративной социальной ответственности).

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