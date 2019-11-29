Герои рядом с нами: В Москве наградят людей рабочих профессий, которые совершают добрые поступки
Монтажник, который спас от нападения преступника администратора банка. Слесарь, вынесший бабушку из горящего дома. Специалист по техническому аудиту, создавшая клуб для особенных детей. Целая бригада завода, взявшая шефство над детским домом...
И еще - десятки историй. Про обычных людей с горящими сердцами. Людей таких же, как мы с вами, живущих в разных концах страны - и совершающих невероятные вещи. Кто-то из них проявил мужество в трудную минуту и спас чужую жизнь, позабыв о своей. А кто-то совершает подвиг каждый день, помогая людям.
Про таких людей должна знать вся страна. В это верят организаторы проекта «Героям – быть!». В этом году он проходит уже в пятый раз. В его центре – обычные люди которые совершают удивительные, добрые поступки. Проект призван не только поблагодарить этих людей и рассказать их истории, но и поднять престиж рабочих профессий - ведь все участники трудятся на предприятиях машиностроения, металлургии, энергетики, нефтехимии и в других отраслях промышленности.
3 декабря в Москве объявят лауреатов проекта 2019 года в девяти номинациях. Организаторы признаются: в этом году было невероятно сложно определить победителей. Ведь о добрых делах своих сотрудников им сообщали предприятия со всей страны. В народном голосовании приняло участие более 30 тысяч человек. После этого свой выбор сделало авторитетное жюри.
- После народного голосования в шорт-лист вошли 28 героев и 5 благотворительных фондов. Это обычные люди, совершившие необыкновенные поступки. Истории участников вдохновляют, восхищают и заставляют сопереживать. И точно не оставляют равнодушным, - говорит Дарья Топильская, исполнительный директор АНО ЦСП «Быть человеком», которое является организатором инициативы.
3 декабря в Москве объявят лауреатов проекта 2019 года в девяти номинациях. Фото: АНО ЦСП «Быть человеком»
КОНКРЕТНО
Номинации проекта «Героям – быть!»
«От сердца к сердцу» (волонтерская деятельность, благотворительность),
«Спасательный круг» (подвиг ради спасения жизни),
«Оберегая планету» (деятельность в области охраны окружающей среды),
«Быть человеком» (подвиг, совершаемый в течение всей жизни),
«Всегда в сердце» (военно-патриотическая работа),
«Яркий старт» (для молодых специалистов - за достижения в области рационализаторства или научной деятельности),
«Кулибины нашего времени» (за многолетние трудовые достижения)
«Вирус добра» (для социальных организаций и благотворительных фондов)
«Команда героев» (для компаний, реализующая инициативы в области корпоративной социальной ответственности).