Александр Осипов: В Забайкалье можно реализовать инвестпроектов на 832 млрд рублей

Заседание Совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе прошло в Якутске 27 ноября. Основной темой для собравшихся стала инвестиционная привлекательность региона. О хорошем потенциале Забайкалья в плане привлечения инвестиций рассказал губернатор края Александр Осипов.

- Сегодня у нас для реализации в крае есть более 40 перспективных инвестпроектов на 832 млрд рублей. Над ними нужно работать. В случае привлечения инвесторов необходимы конкретные решения по инфраструктуре – это и электроэнергетика, и железнодорожные присоединения, провозные мощности, - сказал Александр Осипов.

Отметим, что немаловажным для развития региона и привлечения крупных инвестиций является и вопрос с распространением режима Свободного порта Владивосток на территории Забайкалья. Год назад президент России Владимир Путин включил Бурятию и Забайкалье в Дальневосточный округ. Благодаря этому жителям стали доступны программа "Дальневосточный гектар", новые меры соцподдержки, здесь были созданы новые рабочие места и запущены инвестиционные проекты. За время интеграции тут создали территории опережающего развития (ТОР), начали осваивать средства "дальневосточной субсидии" и бесплатно раздавать землю. В территорию ТОР "Забайкалье" вошли восемь проектов с общим объемом инвестиций в 106 млрд рублей. Среди них - освоение крупнейшего в России Удоканского месторождения меди на севере Забайкалья, Нойон-Тологойского месторождения полиметаллических руд, золоторудного месторождения "Наседкино", строительство завода современного крупнопанельного домостроения, производство пищевой продукции. Осуществление заявленных проектов, по оценке властей, позволит создать более 9 тысяч рабочих мест.

Сейчас, по мнению главы региона, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта с участием Забайкальского края может привлекать инвесторов в проекты по добыче тантала, ниобия, циркония, урана, иттрия и криолита на базе Катугинского месторождения. А также в освоение Красночикои ского месторождения, в добычу и обогащение железистых кварцитов Чарского месторождения, разработку Читкандинского угольного месторождения, Балеи ского золоторудного месторождения, строительство углехимического комбината на базе Приозерного и Пограничного буроугольных месторождений, в добычу и производство лития на базе руд Завитинского месторождения.

Но для того, чтобы инвестпроекты заработали, нужно, чтобы в этом были заинтересован бизнес. Важно решить вопрос на уровне федерального агентства по недропользованию с отзывом лицензий у компаний, не выполняющих обязательства по освоению месторождений. Также необходимо поручить Роснедрам прорабатывать вопросы до проведения аукционов на приобретение лицензии на право по пользованию недр.

Большой потенциал, по мнению главы региона и у аграрного сектора Забайкалья. В регионе 1,1 миллиона гектаров пахотных земель, нуждающихся в освоении, но для того, чтобы предприниматели заинтересовались сельским хозяйством необходимы специальные меры поддержки. И задача властей — разработать их. И сделать это нужно в ближайшее время.