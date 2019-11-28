Эксперты рассказали, как российской экономике сделать рывок

Человек - в центре всего. Такую декларацию подписали на недавнем чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019. Человеческий капитал становится главным для развития экономики всех стран мира. Это признают все эксперты. Как России получить максимальную отдачу от развития профессиональных навыков? Об этом в эфире радио «КП» поговорили генеральный директор Союза «Молодые профессионалы («Ворлдскиллс Россия») Роберт Уразов, обладательница золотой медали по компетенции «Визуальный мерчендайзинг» Анастасия Распопова и международный эксперт компетенции, первый проректор Международного института дизайна и сервиса Максим Усынин.

«ЧЕМПИОНАТ ДЛЯ НАС СТАЛ ЭКЗАМЕНОМ»

Этим летом в Казани прошел чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019. Хозяйкой международного первенства впервые стала Россия. Наша команда по итогам соревнований стала второй в общекомандном зачете. И это одно из свидетельств того, что наши достижения в сфере подготовки кадров заметны даже на глобальном уровне.

- Для нас это был экзамен. В очень короткое время мы должны были продемонстрировать достаточно серьезные изменения, - пояснил Роберт Уразов. - Первый вывод, который можно сделать, - в России научились готовить квалифицированные кадры. Причем не только по рабочим специальностям, но и по инженерным. По отдельным компетенциям мы стали лучше всех в мире. Более того, в отдельных сферах мы уже задаем моду.

- Это колоссальный опыт для любого человека, который был в WorldSkills. Потому что столько знаний и опыта ты не получишь нигде, - говорит Анастасия Распопова.

Обладательница золотой медали по компетенции «Визуальный мерчендайзинг» Анастасия Распопова.

Тем не менее чемпионат мира - это лишь одно мероприятие, хоть и важное. Постепенные изменения проходят каждый день. В стране несколько лет назад была запущена сложная реформа по изменению профессионального образования.

- Все знают школьный ЕГЭ. У него есть плюсы и минусы, но никто не может отрицать тот факт, что ЕГЭ фактически перевернул систему школьного образования и взаимоотношений «школа – вуз», - приводит пример Роберт Уразов. - Раньше были истории: как договориться с ректором, чтобы поступить? Сейчас этого нет по причине того, что создан массовый социальный лифт. Похожая история сейчас в профессиональном образовании.

Речь о демонстрационном экзамене. Он унифицирован для разных специальностей. То есть навыки специалиста оцениваются так же, как и навыки чемпиона WorldSkills. И каждый может получить объективную оценку своего профессионального уровня.

- Это означает, что человек, выпущенный из такой системы, может быть конкурентоспособен не только у себя, но и в любой точке мира, - поясняет Уразов.

- Ты можешь быть самым крутым в Челябинске или даже в Москве, но пока ты не соизмеришь себя с Нидерландами, с Китаем, с Латвией, ты не можешь говорить, какое у тебя качество образования. Это такой бенчмарк, где мы смотрим лучшие практики, делимся друг с другом, и, конечно же, становимся частью мирового сообщества. После чемпионата нам удалось заключить договоры о совместных образовательных программах, в частности, с школой искусств из Гуанчжоу, - говорит Максим Усынин.

ВЫШЕ КОМПЕТЕНЦИЯ - ВЫШЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

Сейчас примерно 7% выпускников профессионально-технических учебных учреждений проходят демонстрационный экзамен. А это значит, что на рынок труда в России выходит новое поколение профессиональных кадров. Тех, кто обучен по новым стандартам и может применять свои навыки в реальном секторе экономики. И это в конечном итоге должно отразиться на росте производительности труда в стране. Тем более что это является одним из национальных проектов до 2024 года.

- Представьте, что ребята, которые работают в кирпичной кладке, по всей стране стали в три раза быстрее класть кирпич. И так же качественно, как и раньше. Давайте посчитаем экономический эффект от этого, - приводит пример Роберт Указов. - Это означает, что ваши сотрудники будут давать вам возможность быть в три раза конкурентоспособнее. Вопрос в другом – воспользуетесь вы этим или нет? Может быть, вы просто разгильдяй, кирпича не подвезете, ребята не начнут работать. Но базовые условия для конкурентоспособности движение создает точно. Ребята, которые осваивают стандарты WorldSkills и умеют работать, а особенно чемпионы, это разница в производительности иногда в десятки раз. Поэтому это шанс для российской экономики измениться.

По словам Максима Усынина, многие работодатели инвестируют в собственный персонал, чтобы человек без отрыва от производства приобретал новые навыки. Наиболее успешные компании являются развивающими, у них очень высока научная и обучающая компонента. При этом студенты, получившие образование по стандартам WorldSkills, проще встраиваются в производственную среду и быстрее растут по карьерной лестнице.

ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО - ДЕЙСТВУЯ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

Россия стала инициатором создания целого направления в рамках движения WorldSkills. Оно называется Future Skills - то есть навыки будущего. Суть инициативы в том, чтобы действовать на опережение. Готовить те кадры, которые потребуются экономике в ближайшие годы, а не учить по тем лекалам, которые через 5 - 10 лет безнадежно устареют.

- Ближайшее будущее достаточно понятно. И мы продемонстрировали, каким образом можно готовить людей под эти наступающие отрасли, - объясняет Роберт Уразов. - Это означает, что если вы как страна больше вкладываете в подготовку будущего, на базе этих людей вы быстрее разворачиваете новые отрасли. Есть известный исторический пример. В 1925 году Ленин принял решение, что нужно делать кружки по ракетостроению и реактивным двигателям. Но давайте вернемся в 25-й год прошлого столетия. Тогда еще даже фанерных самолетов не было в СССР. Но были ребята, которые занимались изготовлением, проектированием двигателей, космолетов. После Великой Отечественной войны СССР стал лидером по самолетостроению, мы первые запустили ракету в космос. И догнали американцев, которые, казалось бы, убежали вперед в ядерном проекте. А все потому, что был подготовлен огромный пласт людей, которые очень быстро эту технологию смогли довести до ума. Здесь очень важно, что количество подготовленных людей неизбежно переходит в качество.

Генеральный директор Союза «Молодые профессионалы («Ворлдскиллс Россия») Роберт Уразов.

По словам Уразова, сейчас это можно сравнить с квантовыми вычислениями. Квантового компьютера как такового нет. Но некоторые наиболее развитые страны, в том числе Россия, уже начали этим заниматься.

- Если мы как страна начнем раньше и лучше других готовить кадры под будущее, то мы получим конкурентное преимущество, которое нам позволит нивелировать, например, не такую большую численность населения, как в Китае, не такой большой финансовый рынок, как в США, не такие устойчивые традиции объединения англосаксонских стран. Для нас это может стать конкурентным преимуществом, которое позволит сделать рывок, - считает Уразов.

СПРАВКА «КП»

Что такое WorldSkills

Движение WorldSkills International (WSI) зародилось в послевоенные годы в Испании (1947 год), когда миру катастрофически не хватало квалифицированных рабочих рук. Первые чемпионаты проводились с целью популяризации рабочих профессий и повышения их престижа. Сегодня это эффективный инструмент подготовки кадров в соответствии с мировыми стандартами и потребностями новых высокотехнологичных производств.

За полувековую историю международного движения к WorldSkills присоединились 83 страны. Россия это сделала в 2012 году. Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» – официальный оператор международного некоммерческого движения WorldSkills International в России, миссия которого – повышение качества подготовки кадров на базе лучших мировых практик. В WorldSkills Russia вступили все 85 субъектов Российской Федерации.

Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные и мировые чемпионаты, континентальные первенства. Участники совершенствуют свои навыки, соревнуясь по шести блокам профессий: строительной отрасли, информационных и коммуникационных технологий, творчества и дизайна, промышленного производства, сферы услуг и обслуживания гражданского транспорта.

Миссия WorldSkills - развитие профессиональных компетенций, популяризация профессионализма и трудового мастерства, демонстрация важности профессиональных навыков для экономического роста и личного успеха.

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