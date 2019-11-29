В соревнованиях по профессиональному мастерству главное - победить себя

Союз «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» с 2013 года занимается повышением статуса и стандартов профессиональной подготовки кадров на базе лучших мировых практик, в том числе путём организации российских и международных соревнований по профессиональному мастерству. В прошлом году, на чемпионате Европы в Будапеште наша сборная заняла первое место в общекомандном зачете. Этим летом в Казани прошло мировое первенство WorldSkills Kazan 2019. Национальная сборная России заняла второе место, завоевав 14 золотых, 4 серебряных, 4 бронзовых медали и 25 медальонов.

Но вот фанфары отгремели, участники разъехались. Что дальше? Дальше - самое интересное: наставники, тренеры и их подопечные затевают свой бизнес, открывают школы. Вот например...

Михаил Павленко: «Чемпионы - это прекрасно, но стране нужны производственники»

Международный эксперт WorldSkills Russia по компетенции «Сварочные технологии», тренер победителей чемпионатов по профессиональному мастерству на мировом и европейском уровне рассказывает о своих планах открыть школу сварочного дела.

- Я работаю в международной компании по производству сварочного оборудования. Когда наша организация стала партнёром WorldSkills Russia, мне предложили стать тренером нацсборной. Я отобрал себе воспитанника, приступили к тренировкам. Результат - медальон за профессионализм: из 15-и участников наш оказался седьмым. Уже хорошо. К тому времени я уже занимался со следующим сварщиком - 17-летним пареньком. Вы видели фильмы про подготовку космонавтов или спортсменов? У нас было также. Он тренировался по 8-10 часов в день, шесть дней в неделю. И вот на чемпионате Европы он с большим отрывом обошел ближайших соперников. Потом тренировал девушку, которая заняла первое место в финале национального чемпионата на Сахалине и попала в состав национальной сборной WorldSkills Russia. Тоже хороший результат. И вот на последнем чемпионате мира наш Владимир Бабошкин занял первое место.

Тут и пришла мысль: кажется, мы нащупали какую-то опцию по выпуску отличных профессионалов. Скажем честно: в масштабах всей страны чемпионы - это прекрасно, но больше толка будет если мы откроем свою школу и начнем поставку высокопрофессиональных кадров на поток. Для высоких результатов набрать в нее людей, не отбывающих номер, не тех, кто учится за бумажку, а азартных, неравнодушных, тех, кто готов что-то создавать.

Мы - технари-производственники: в документообороте разбираемся слабо. Но, к счастью, нашлись смыслящие в этом. Дело двинулось. Надеюсь, еще до Нового года перспектива нашей будущей школы станет гораздо яснее.

Алексей Тымчиков: «Мы учим учить»

Технический директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» рассказывает о том, что в ближайшие годы свои школы планирует открыть сразу несколько участников национальной сборной WorldSkills Russia и экспертов по ведущим компетенциям.

- У нас появилась идея создать не столько школу, сколько своеобразный образовательно-технический клуб. В нем обмениваются идеями, лучшими российскими и международными практиками. Участники – наши эксперты, которые накопили определенный опыт. Это мастера своего дела высокого уровня. Всем этим они и хотят делиться, а мы хотим предоставить им площадку и сделать так, чтобы они сумели передать знания другим.

В рамках клуба собираются мастера сварки, хлебопечения, компьютерного дизайна... Но речь не о компетенции, а, скорее, о способах передачи информации - научить учить, наладить подготовку, обучить моделям преподавательской работы. Этим опытом мы и делимся на наших собраниях. Далее участники клуба собирают свои группы, где передают полученные, осмысленные и опробованные практики, а мы им в этом помогаем.

Конечно, хочется, чтобы к нам приходило как можно больше людей. Эффективнее всего вести занятия в маленьких - примерно по пять человек - группах. Три-четыре занятия в день, хоть семь дней в неделю - энтузиазма хватит. Летом в детском лагере «Орленок» мы создали технологические отряды. С удовольствием возились с ребятами, а они с удовольствием к нам ходили. Надеюсь, к выпущенным нами наставникам потянутся и ребята постарше. Наверное, так и происходит создание технологической элиты.

Владимир Воронин: «Реальность куда круче компьютерных игр»

Владимир Воронин, сертифицированный эксперт WorldSkills Russia, победитель WorldSkills Hi-Tech 2017 и DigitalSkills 2018 по компетенции «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» вместе с экспертом Артемом Игнатовым открыли Лабораторию беспилотных летательных аппаратов при Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ», там они учат студентов и школьников собирать и управлять дронами, вместе занимаются исследованиями и разработками.

- Вы не представляете эти ощущения: ты сам сконструировал летательный аппарат, собрал его, долго и постоянно возился с его усовершенствованием. И вот - соревнования. Скорость спортивного дрона 170 километров в час, картинка в режиме реального времени передается на монитор… Можно ли это сравнить с компьютерной игрой?! Приходящие к нам ребята из нашего института и ученики двух колледжей, с которыми сотрудничает МИФИ, тоже считают, что сравнивать нельзя.

Процесс обучения мы строим так, что прошедшие наш курс, пройдя сертификацию, могут преподавать сами. В мире потребность в дронах растет в геометрической прогрессии. Вот и мы решили распространять умение конструировать их и пользоваться в такой же прогрессии. Те, кто учился у нас на первом потоке в 2017 году, давно и успешно занимаются преподавательской практикой.

Михаил Рубан: «Мы учим искать решение проблем»

Победитель финала VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2018 году по компетенции «Предпринимательство» Михаил Рубан с другими участниками чемпионатов WorldSkills открыли «Бизнес-инкубатор» и помогают молодым людям создавать свое дело и успешно его реализовывать.

- Начну с того, что предпринимательству научить нельзя. Но можно заложить базовые основы, выработать систему мышления, расставить акценты. Всё это - на основе устоявшихся как российских, так и мировых схем. То есть мы учим искать возможности решение проблем. Простейший пример - экзамен: можно зазубрить ответы на все вопросы, а можно посоветоваться с преподавателем, выработать алгоритм подготовки, правильно расставить акценты, найти точки наименьшего сопротивления… Словом, наша задача научить думать, так заложить базисные основы, чтобы человек занимался формированием своих предпринимательских навыков всю жизнь. Никто и нигде не сможет, пообщавшись с кем-либо, решительно сказать: «нет, парень, ты не бизнесмен - займись чем-нибудь другим!» К тому же мы не ищем людей - они сами приходят. Значит, они для себя многое решили, нашли в себе предпринимательскую жилку, у них есть стремлению к такой деятельности.

Как показала практика, наш бизнес-инкубатор на верном пути. Многие его выпускники активно развивают свое дело. Помнится, группа наших старшеклассников придумала игру «Автозавод». Сегодня они ее успешно продают как частникам, так и госкомпаниям. Восемнадцатилетние ребята в том числе с помощью этой игры обучают финансовой грамотности новое поколение. Это ли не успех?

Илья Шейман: «Бизнес и творчество - сферы нестабильные»

15-летний победитель финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в 2019 году по компетенции «Предпринимательство» среди юниоров создал свой бренд одежды. На чемпионате он познакомился с SMM-специалистом и сейчас они работают вместе. За победу он получил денежный приз, который потратит на развитие своего дела.

- В чемпионате предложила поучаствовать учительница. До этого я перепробовал уйму занятий, но выбрать не мог. Этот толчок стал определяющим. Но даже после победы у меня не было конечной цели стать модельером. Просто считал это подходящим способом самовыражения. Только потом, когда я начал обрастать новыми знаниями и знакомствами, стало жалко бросать.

Создание своей одежды - не самая популярная молодежная история, так что особо распихивать конкурентов не пришлось. Сейчас свои линейки, даже в рамках известных фирм, создает молодежь - крепкие профессионалы лет 25-и. Так что у меня есть фора в десять лет. Но пока рано говорить даже о предварительных итогах - моему бренду чуть больше года. Даже не начальный этап. Всё, что я создал - окупилось, хоть особо больших денег и не принесло. Проект требует инвестиций - пока все доходы уходят в них. Сейчас у меня этап перехода от просто творчества к определённым обязательствам. Есть заказчики, партнеры, а значит, - это уже не только мое личное дело.

И образование мое - тоже инвестиция. Бизнес - сфера нестабильная, такая же как творчество. Поэтому мыслей бросить учебу и целиком заняться заработками не было - я хочу свести риск к минимуму, а поэтому нужны фундаментальные знания.

Роберт Уразов: «Мы видим, насколько самостоятельны и независимы совсем еще юные ребята»

Пока законодательством не установлено, с какого возраста молодой человек может заниматься предпринимательством. На большинство действий подростка нужно согласие законного представителя. Совсем недавно Агентство стратегических инициатив предложили разрешить молодым людям уже с 14 лет свободно осуществлять предпринимательскую деятельность. И это очень правильная инициатива, ведь сейчас мы видим, насколько самостоятельны и независимы совсем еще юные ребята, если они увлечены своим делом, им интересно и, надо признать, справляются они вполне успешно. Мы наблюдаем это и на примере результатов конкурсантов чемпионатов WorldSkills и, главное, успешных стартапов участников движения.

Сегодня многие говорят про массовую роботизацию на производствах, повсеместном использовании искусственного интеллекта и о сокращении по этой причине рабочих мест. Вопрос дискуссионный, но самозанятость – прекрасная альтернатива наемному труду. Здесь люди сами строят дело и их успех зависит только от их собственных усилий, профессионализма и целеустремленности. Это потрясающая мотивация сворачивать горы и покорять вершины профессионального успеха.

Как сказал один из участников нашего опроса, «так формируется элита». Надёжные умелые современные профессионалы.