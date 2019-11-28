2019-11-28T18:05:22+03:00
Экономика

Зарубежные эксперты назвали «Роснефть» лучшей российской компанией в мировом рейтинге соблюдения прав человека

В 2019 году в нем оценивались 200 ведущих корпораций из разных стран
Ксения БОГДАНОВА
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«Роснефть» стала лучшей российской компанией в международном рейтинге соблюдения прав человека CHRB (Corporate Human Rights Benchmark). В 2019 году в него вошли 200 крупнейших корпораций планеты. Эксперты присуждали места в рейтинге, оценивая меры, которые компании предпринимали для улучшения показателей в области прав человека и их соответствия ожиданиям инвесторов. Среди критериев оценки были наличие инструментов правовой защиты, реакция корпораций на нарушения прав человека, интеграция вопросов соблюдения прав человека в корпоративное управление, а также прозрачность информации.

В 2019 году эксперты повысили рейтинг «Роснефти» сразу на 11 пунктов (до 32,7%). Этот впечатляющий рывок стал одной их самых высоких динамик роста среди всех международных добывающих компаний. Эксперты высоко оценили прозрачность и ответственность «Роснефти» в области соблюдения прав человека.

Поднявшись в мировом рейтинге, «Роснефть» опередила средний показатель по отрасли и оставила позади другие российские компании. Примечательно, что в международном рейтинге отечественная нефтяная компания опередила по этому показателю таких лидеров отрасли, как PetroChina, ExxonMobil, ONGC, OMV и других.

Рейтинг соблюдения прав человека составляется ежегодно с 2013 года, вместе с CHRB деятельность компаний в этой сфере отслеживает ассоциация из 90 крупных инвесторов, управляющих активами в 5,3 трлн долларов (среди них - Aviva Investors, APG Asset Management, Nordea Wealth Management и другие). Рейтинг составляется на основе публикуемой корпорациями информации, при этом оценивается ее соответствие Руководящим принципам ООН по предпринимательской деятельности в области соблюдения прав человека.

Как отмечают представители «Роснефти», компания с 2007 года публикует Отчет в области устойчивого развития в соответствии с международными стандартами Глобальной инициативы по отчетности (Global Reporting Initiative, GRI). Кроме того, «Роснефть» более десяти лет является членом Глобального договора ООН по соблюдению прав человека.

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