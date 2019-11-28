2019-11-28T22:54:25+03:00
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В финале конкурса «Поединка хоров» выступил хор проекта «Московское долголетие»

Номер участников подготовили профессиональный хореограф и хормейстер
Наталья КОСТИНА
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Фото: dszn.ruФото: dszn.ru
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В Концертном зале «Измайлово» состоялся финал IV Конкурса хоровых коллективов пенсионеров России «Поединок хоров». Об этом сообщили в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Организаторами конкурса «Поединок хоров» выступают Союз пенсионеров России и благотворительный фонд «Качество жизни» при поддержке Пенсионного фонда РФ. В 2019 году мероприятие было приурочено к 25-летию Союза пенсионеров России.

Главной темой конкурса в этот раз стала любовь. Участники исполнили произведения отечественных и зарубежных авторов. В мероприятии приняли участие 12 коллективов из восьми федеральных округов России - победителей отборочных региональных этапов. Жюри конкурса оценивало не только уровень исполнительского мастерства, но и артистизм.

Среди приглашенных артистов выступил сводный хор проекта «Московское долголетие» вместе с Центральным военным оркестром Министерства обороны РФ. Самой старшей участнице коллектива в этом году исполнилось 78 лет. Музыканты выбрали две песни - гимн Москвы «Дорогая моя столица» и композицию группы HI-FI «А мы любили». Подготовкой хора к выступлению занимались профессиональный хореограф и хормейстер. Репетиции проходили три раза в неделю.

Сводный хор проекта «Московского долголетия» также выступит на торжественной церемонии награждения «Человек года». Напомним, церемония состоится 2 декабря в Московском государственном академическом театре «Русская песня».

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