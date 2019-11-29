Успейте заплатить налоги за 3 дня и спите спокойно

Общая сумма впечатляет - 279 миллиардов рублей. Если не успеть перевести деньги в срок, Федеральная налоговая служба начнет начислять пени и штрафы. «Комсомолка» отвечает на 10 самых распространенных вопросов и разъясняет спорные моменты.

1. За какую собственность нужно раскошелиться?

Имущественными считаются три налога: на землю, транспорт и недвижимость (подробнее - см. «Наглядно»). Их платят все, кто является собственником активов. Все данные в налоговую передают профильные ведомства: ГИБДД и Росреестр. А ФНС подставляет специальные формулы и рассчитывает конкретную сумму налога.

2. Куда должна прийти платежка?

Раньше все квитанции приходили в бумажном виде. Но в последние годы налоговая активно развивает «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС. Логин и пароль от него можно получить один раз в инспекции, а потом забыть туда дорогу и пользоваться только удаленным сервисом. Таким способом уже воспользовались 30 млн человек. У них все платежки приходят на интернет. Все остальные налогоплательщики, не запросившие доступ к электронному сервису, получают бумажные платежки по почте.

3. Как перечислить деньги в бюджет?

Налоги можно оплатить по старинке - на почте или в банке, если у вас на руках есть бумажные квитанции. Или электронным способом прямо на сайте налоговой. Там есть специальный раздел - «Физические лица». При этом необязательно иметь личный кабинет налогоплательщика. Зайти туда можно и с помощью подтвержденной записи на «Госуслугах».

4. Что делать, если не получил квитанцию?

Во-первых, вспомните, вдруг вы получали доступ к личному кабинету налогоплательщика и просто забыли об этом. Тогда ваши квитанции можно найти только в электронном виде. Для этого воспользуйтесь функцией восстановления пароля на сайте ФНС. Во-вторых, если вы получили льготу на полное освобождение от имущественных налогов (см. пункт 7), то платежка вам в принципе не должна приходить. Как и тем людям, у которых сумма налога не больше 100 рублей.

5. Купил машину в декабре прошлого года. Мне за весь год нужно платить?

Имущественные налоги мы платим с задержкой. То есть до 2 декабря нужно перечислить деньги за то имущество, которым вы владели в 2018 году. Если квартира или машина были в собственности весь прошлый год, то придется заплатить полную сумму налога. А если всего один месяц, то ровно в 12 раз меньше.

6. Как высчитывать налоговые вычеты за квартиру или дачу?

Налоговая все уже сделала за вас. К примеру, налоговый вычет с квартиры составляет 20 квадратных метров. То есть за эту минимальную площадь россияне платить не обязаны. Если у вас однушка площадью 34 квадрата, заплатить нужно будет лишь с 14 из них. В той сумме налога, которая рассчитана в личном кабинете, все расчеты уже проведены.

7. Кому полагаются льготы?

Льгот довольно много. Их имеют пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и некоторые другие категории граждан. Полный список можно посмотреть на сайте ФНС. Обычно это либо полное освобождение от налогов, либо частичное. С этого года в инспекциях даже не надо писать заявления на предоставление льготы - они действуют автоматически. Но если вы увидите, что льготу вам не зачли, можно написать об этом в личном кабинете или прийти в инспекцию по месту жительства.

8. Пришла платежка по имуществу, которого у меня давно нет. Как доказать свою правоту?

В личном кабинете есть специальная кнопка «Объект мне не принадлежит». Можно нажать ее и сообщить обновленные данные. Например, что вы продали эту квартиру или машину. К заявлению нужно приложить сканы документов, подтверждающих это.

9. У меня появился двойной ИНН. Что делать?

Эта ошибка стала довольно распространенной. Особенно у тех граждан, которые владеют имуществом в разных регионах, меняли фамилию или место жительства. В налоговой объясняют это техническими недочетами. Мол, ошибки стали выявляться при переходе на цифровой сервис. И предлагают стандартное решение проблемы: пишите заявление в своей инспекции и просите оставить один ИНН, а другой признать недействительным. Правда, судя по отзывам на юридических форумах, решение вопроса может растянуться на месяцы и даже годы. В любом случае, если вам не пришли ни бумажные, ни электронные квитанции на ту собственность, которой вы продолжаете владеть, это повод обратиться в налоговую. Пока идет разбирательство, начислять пени вам не имеют права.

10. Что будет, если не заплатить вовремя?

Уже с 3 декабря начнет начисляться пеня. Она составляет 1/300 от действующей ключевой ставки ЦБ (сейчас 6,5% годовых) за каждый день просрочки. Другими словами, если ваш долг составляет 5000 рублей, то на него каждый день будет начисляться пеня в размере 7,91% годовых (чуть больше 1 рубля в день). Это ниже, чем ставки по кредитам в банках. Но опасность в другом. Если ваш долг больше 3000 рублей, налоговая может взыскать их через суд. Плюс на вас повесят судебные издержки. А при долге больше 30 тысяч рублей вам могут запретить выезд за границу.

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