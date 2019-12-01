2019-12-01T13:00:25+03:00
Звезды

Амаяк Акопян, заслуженный артист России: «Алло! Это КГБ? Если к вам залетит мой говорящий попугай - имейте ввиду, я с ним не согласен!»

В свой день рождения знаменитый иллюзионист рассказывает нашему обозревателю Александру Гамову анекдоты «с бородой»
Александр ГАМОВ@gamov1
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Амаяк АкопянАмаяк АкопянФото: Михаил ФРОЛОВ
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В воскресенье, 1 декабря, советский и российский актёр, артист цирка, телеведущий отмечает день рождения. И «Комсомолка» не могла его не поздравить...

- Амаяк! С днём рождения тебя!

- Спасибо, дорогой Саша. Ты из Новотроицка? (Город в Оренбуржье, родина журналиста «Комсомолки». - Ред.)

- Почти... Можешь признаться хотя бы сегодня - какие трюки своего отца, народного артиста СССР Арутюна Амаяковича Акопяна, ты используешь в своих выступлениях? И какие «анекдоты с бородой» - со времен Хрущева, Брежнева, Сталина и Ленина - рассказываешь с эстрады?

- В моем арсенале очень много трюков. Считаю, что это неправильно, если буду демонстрировать номера своего отца.

У него был коронный трюк с именной афишей. Он разрывал ее в клочья, демонстрировал публике, передавал фрагменты зрителям, они проверяли... Потом складывал клочки и доставал оттуда красивые платки, и даже карточный фонтан бил из скомканной, разорванной афиши.

И еще папа доставал из нее немыслимое количество купюр разного достоинства.

Могу, конечно, повторить этот трюк. Но это - его, фирменный.

А я во время выступлений отца ходил по залу, показывал публике свои фокусы, и в это время, по ходу - незаметно снимал со зрителей часы, вынимал из карманов портмоне. Снимал и подтяжки, если они на ком-то были. Но отец запрещал мне такие фокусы, потому что считал их «балаганными».

- А анекдоты?

- Звонок в КГБ. «Алло! Здравствуйте. Скажите, это КГБ?» - «Да, это КГБ». - «Простите, пожалуйста, тысяча извинений, к вам случайно в КГБ не залетал мой говорящий попугай?» - «Нет, не залетал». - «Еще раз - тысяча извинений, просто хочу вас предупредить, если он вдруг к вам залетит случайно, имейте в виду - со всем, что он будет вам говорить, я категорически не согласен!»

Вопрос армянскому радио: «Хорошо ли в Армении с мясом?» - «С мясом хорошо. А вот без мяса – очень плохо».

...А вот за эту историю в своё - советское! - время пострадал киоскер. Продавец газет выкрикивал: «Правды» нет! «Советская Россия» продана! Остался только «Труд» за 3 копейки!»

«Почему закрыт центральный бассейн?» - «В нем проявляют фотопортрет нашего вождя».

Маленький мальчик потерялся в «Детском мире». Стоит, хнычет... К нему подходит милиционер: «Не реви, лучше скажи, как тебя зовут? Твоё имя объявят по радио, родители тебя найдут и ты пойдёшь домой». А мальчик: «Если хотите, чтобы они услышали, надо передать по «Би-би-си».

«Какая разница между пессимистом и оптимистом?» - «Пессимист – это хорошо информированный оптимист. А оптимист – это хорошо инструктированный пессимист».

Амаяк Акопян в свой день рождения рассказывает анекдоты тем, кто любит «Комсомолку»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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