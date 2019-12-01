Савченко рассказала об алчности Порошенко

Долго экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко держала это в себе. Но в своем недавнем интервью не выдержала и рассказала всю правду о Петре Порошенко, с которым встречалась, когда тот занимал высший пост.

- Человек отвратительный, - призналась она. - Неприятно все – реакции, жадность, то, что он говорит. Я все поняла после того, как он рассказывал, что у нас там война, фронт, что его сын воевал. Порошенко со слезами на глазах рассказал, как пожертвовал кровные 180 миллионов гривен на фронт. Вообще-то каждый человек что-то пожертвовал. Иногда жизнь, а не 180 миллионов. Он говорил о деньгах с такой болью. Я поняла, что он просто жадный, алчный.

И с этим трудно поспорить. Ведь за время президентства Петр Алексеевич значительно повысил свой достаток, превратившись из мультимиллионера в миллиардера. На начало 2019 года он задекларировал состояние в 1,55 млрд гривен (более 3 млрд рублей). Украина - страна возможностей.