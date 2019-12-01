2019-12-01T16:39:35+03:00
Спорт

Елисеев подвинул Логинова с пьедестала

У российских биатлонистов появилась первая медаль
Сергей КИРИЛЛОВ
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оссийский биатлонист уступил победителю Йоханнесу Бе 19,9 секунды, а его брату - Тарею Бе, менее секундыоссийский биатлонист уступил победителю Йоханнесу Бе 19,9 секунды, а его брату - Тарею Бе, менее секундыФото: REUTERS
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На первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде Матвей Елисеев в спринте стрелял точно и сумел занять третье место. Российский биатлонист уступил победителю Йоханнесу Бе 19,9 секунды, а его брату - Тарею Бе, менее секунды.

Любопытно, что долго на бронзу претендовал Александр Логинов, но в результате Елисеев подвинул товарища по команде на четвертую строчку . А вот легендарный Мартен Фуркад, допустивший два промаха, остался на пятом месте.

Напомним, что накануне в сингл-миксте Тамара Воронина и Матвей Елисеев из-за пяти штрафных кругов заняли 12-е место. А затем команда России (Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Дмитрий Малышко, Александр Логинов) заняла четвертое место в смешанной эстафете.

Как видим, с каждым стартом результаты растут...

Биатлон. Кубок мира. Первый этап. Эстерсунд (Швеция), 1 декабря

Мужчины. Спринт. 10 км, два огневых рубежа. 1. Йоханнес Бё – 24.18,3 (1 штрафной круг). 2. Тарье Бё (оба – Норвегия) – отставание 19,0 (1). 3. Матвей Елисеев – + 19,9 (0). 4. Александр Логинов (оба – Россия) – + 27,1 (1).

ИСТОЧНИК KP.RU

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