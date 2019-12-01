Один из главных претендентов на «Оскара» «Ирландец»: Омоложение ДеНиро и Пачино

Этот год - год Скорсезе. В 2019-м 77-летний маэстро наконец выпустил фильм, который ждали несколько лет - гангстерский эпос продолжительностью в три с половиной часа и стоимостью в оглушительные 175 миллионов долларов. Оказался в центре споров со своей абсолютно правомерной критикой в адрес кинокомиксов, при том что другой главный фильм года - «Джокер» - совершенно очевидно вдохновлен не столько комиксами, сколько его «Таксистом» и «Королем комедии». Можно не сомневаться, что именно «Ирландец» и «Джокер» станут главными претендентами на «Оскара» в начале 2020, и очень сложно предположить, что Скорсезе останется без статуэтки за свой опус магнум.

«Ирландец» - не просто великолепно рассказанная история реального гангстера Фрэнка Ширана, в течение всей жизни работавшего на итальянскую мафию и замешенного в десятках убийств, в том числе убийстве своего друга, знаменитого лидера профсоюзов Джимми Хоффы. Не просто исследование роли мафии в политическом и экономическом устройстве Америки. Не просто развитие и завершение темы, закрепленной за Скорсезе после «Славных парней» и «Казино». Не просто продолжение и развитие традиции гангстерского фильма - может быть, самого моралистского жанра в американском кино. Это манифест великого режиссера, отказывающегося играть по правилам «прекрасного нового мира». Хотя он и вынужден отдавать свой фильм на онлайн-платформу, способную его финансировать, а не в кинотеатры, где его было бы намного правильнее смотреть.

Действие «Ирландца» охватывает около 60 лет

Снявший все свои основные последние фильмы с участием Леонардо ДиКаприо, в «Ирландце» он возвращается к актерам, вместе с которыми сделал свое лучшее, вошедшее во все хрестоматии и учебники кино - к главному актеру своей жизни Роберту ДеНиро, к часто игравшим у него Джо Пеши и Харви Кейтелю, и никогда у него не снимавшемуся, но явно принадлежащему его вселенной и столь же великому Аль Пачино.

Эпос - жанр, немыслимый без кинематографических условностей. Действие «Ирландца» охватывает около 60 лет, и даже если бы Скорсезе взял на роль Ширана своего любимца ДиКаприо, ему точно так же пришлось бы «омолаживать» его в начале фильма и «старить» в конце. Но концовка здесь неизмеримо важнее завязки, и никто не мог бы отыграть финал жизни «ирландца» так, как это сделал 76-летний ДеНиро.

Компьютерные технологии, позволившие Скорсезе отдать возрастные роли пожилым актерам и бесконечно удлинившие срок работы над фильмом, по-прежнему не всесильны и не могут превратить забродившее вино назад в воду. Сцены с «молодым» ДеНиро вызывают странные ощущения (сцены с Пачино и Пеши, которых не нужно было «омолаживать» настолько сильно, почти не бьют в глаз). Очищенный от морщин ДеНиро все равно нигде не выглядит моложе 60-ти лет - стариковскую пластику лица и тела не замажешь ничем. Наблюдать такого персонажа в самом начале его большого криминального пути, когда он снабжает мафию отборной говядиной и служит на побегушках у демонического гангстера Буфалино (Джо Пеши, которому столько же лет, сколько ДеНиро), при этом все вокруг обращаются к нему kid («парень») - мягко говоря, непривычно.

Один из главных претендентов на «Оскара» «Ирландец»

Впрочем, настоящие режиссеры знают как обратить в достоинства даже очевидные недостатки. Странности этого фильма парадоксально еще более приближают его к статусу немедленной голливудской классики. Это явно геронтофильской направленности полотно (в нем практически нет ни одного молодого лица) оживляет те благословенные времена, когда, например, считалось нормальным почти полное отсутствие женщин там, где для них по сюжету нет места (нет его и в «Ирландце», ну почти). Когда Керк Дуглас или Роберт Митчум (на которых подвергнутый цифровой хирургии ДеНиро похож больше чем на самого себя в молодости) играли персонажей в разы моложе своего возраста, и никого особо не раздражали их отвисшие шеи и щеки. Вот что имеет сообщить старый мастер о культе молодости, распространившемся по всему миру с подачи Голливуда. Да, в Голливуде в немалом ассортименте водятся великолепные молодые актеры, но второго ДеНиро там нет, как нет и второго Пачино. И глупо использовать их в ролях дедушек, только потому что одному 76, а другому под 80. Старый мастер продлевает творческую жизнь лучшим актерам ХХ века, и попробуйте сказать, что эмансипация стариков менее важна, чем эмансипация женщин.

Мутная стариковская маска вместо лица, которой наделен ДеНиро в роли человека, способного без видимых сомнений пустить пулю в лицо или затылок своему многолетнему наставнику и другу, работает на образ живого мертвеца, для которого насилие - часть повседневной жизни, а не какой-то экстрим.