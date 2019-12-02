2019-12-02T01:57:41+03:00
История современности

Золотые рыбки Ферми

2 декабря 1942 года впервые в истории была получена управляемая цепная реакция
Леонид РЕПИНобозреватель отдела специальных корреспондентов
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За свои исследования Ферми получил Нобелевскую премию.За свои исследования Ферми получил Нобелевскую премию.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Как не вспомнить в такой день тех великолепных мальчишек, которых именно так и называли - «мальчишки» - молодых и талантливых физиков Римского университета во главе с великим (в ближайшем будущем!) Энрико Ферми… Это они в 1934 году, облучая нейтронами последний элемент таблицы Менделеева уран, возомнили получить новый элемент, которого в природе не существует! И как счастливо оказались правы…

Проверить наблюдения Ферми с «мальчишками» решили в университетском бассейне с золотыми рыбками - и убедились в своей правоте: радиоактивность образца возросла еще более! За эти работы Энрико Ферми в 1938 году получил Нобелевскую премию.

Группа «мальчишек» потом распалась, ученые-атомщики из Италии и Германии кинулись искать спасения в Америке, и все они знали уже, что теперь цепную реакцию - ядерный взрыв - возможно осуществить в самом ближайшем будущем.

И вот 2 декабря 1942-го. Под трибунами Чикагского футбольного стадиона на закрытом теннисном корте высится некое сооружение в виде огромного черного куба из графитовых кирпичей, которое экспериментаторы называли грудой. В отверстия кирпичей на вымеренном расстоянии вставлены бруски урана. А сверху на всю высоту этой груды, которую теперь уже можно назвать первым в мире ядерным реактором, вставлены стержни из кадмия: они-то, как рассчитывали ученые, при их движении вверх и вниз позволят управлять цепной реакцией. Настал знаменательный час: 15 часов 30 минут. Кадмиевые стержни начали медленно поднимать из груды - из ядерного котла… Счетчики нейтронов потихоньку оживают, издавая что-то очень похожее на треск, а потом словно взрываются: громкий, а для ученых радостный звук наполнил пространство! Реакция деления ядер урана пошла! Эпохальное событие свершилось. И это было самое главное, последнее звено цепи, ведущей к созданию атомной бомбы.

Потом было 6 августа 1945 года. Дымящиеся развалины под внезапно вспыхнувшим рукотворным солнцем японской Хиросимы… Около ста тысяч погибших… Атомный век начал новый отсчет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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