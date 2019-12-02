2019-12-02T02:28:15+03:00
В мире

Посол РФ в США: Все, чего мы добиваемся – это уважительного отношения к нашим интересам

Посол РФ в США Анатолий Антонов выступил на Молодежном форуме в Нью-Йорке
Алексей ОСИПОВ
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Фото: О. ЧурсинПосол РФ в США Анатолий Антонов. Фото: О. Чурсин
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В Нью-Йорке прошел ежегодный Молодежный форум, участниками которого становятся русскоязычные молодые американцы.

Мероприятие открыл посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов, определивший одну из главных задач молодых российских соотечественников: «Только за первые шесть месяцев уходящего года в ведущих американских СМИ вышло 12,5 тыс. материалов о России. 90% из них – негативной направленности, позитивной – лишь 0,2%. Понятно, что столь однобокий подход не идет на пользу двусторонним отношениям. Поэтому считаю нашей совместной задачей добиваться непредвзятости к нашей стране, формирование ее объективного образа в глазах американцев».

Посол также отметил, что «в российской политике нет антиамериканизма. Мы готовы к конструктивному сотрудничеству в той мере, в какой к этому готова американская сторона. Все, чего мы добиваемся, это уважительного отношения к нашим интересам, честного и равноправного диалога».

В программу форума был включен и консульский прием, в ходе которого генеральный консул РФ в Нью-Йорке Сергей Овсянников лично консультировал всех заинтересованных перспективами получения российского гражданства, оформлением российских загранпаспортов и виз для поездок в Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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