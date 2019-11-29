2019-11-29T11:56:05+03:00
Туризм

Новый год 2020: Россияне просят у Деда Мороза поездки на Камчатку и Мальдивы (но на Камчатку лучше)

Туристический сервис Туту.ру провел опрос среди интернет-пользователей о том, какие путешествия они хотят получить в подарок на Новый год 2020
Юлия СМИРНОВА
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Россияне просят у Деда Мороза поездки на Камчатку.Россияне просят у Деда Мороза поездки на Камчатку.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Понятно, что в реальной жизни новогодние поездки мы планируем, исходя из вещей прагматичных: семейного бюджета, каникулярных дней и так далее. Но ведь Новый год же скоро! Чего ж не помечтать о чудесах? Туристический онлайн-сервис Туту.ру спросил у 3 тысяч интернет-пользователей (взрослых и серьёзных!) какое путешествие они бы попросили в подарок у Деда Мороза.

Вот самые популярные ответы:

19% — кругосветное путешествие. И чтобы с работе не уволили за это время;

18% — поездку на Камчатку, Байкал или Сахалин;

14% — в какую-нибудь дорогую далёкую страну: Японию, Австралию или Новую Зеландию;

14% — на тропические острова - Мальдивы, Сейшелы;

13% — вояж по Европе;

7% — в Великий Устюг к Деду Морозу.

Мечтают россияне найти под ёлкой и билеты на Северный полюс, и африканское сафари и много всего еще. Но показательно, что Камчатка и Сахалин в рейтинге путешествий скорее желанных, чем реальных, опережают Мальдивы с Сейшелами. Интерес к путешествиям по России огромный. Но вот к стоимости и тем более удобству этих поездок большие вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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