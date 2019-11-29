Ошибки - это наши помощники

Заместитель генерального директора АО «Деловая среда» Алексей Грищенко рассказал «КП», на что стоит обратить внимание при запуске своего дела, чтобы избежать возможного провала в бизнесе.

- Как вы считаете, в чем состоят основные ошибки предпринимателей, решивших с нуля заняться бизнесом?

- Чуть больше пары лет назад мы приступили к работе над образовательной платформой для предпринимателей. Чтобы понять, как нам сделать платформу максимально полезной для пользователей, мы провели большое исследование. Один из первых наших инсайтов - сейчас переизбыток историй успеха и очень не хватает историй провалов. А ведь учиться на чужих ошибках очень полезно и интересно. Людям стыдно рассказывать о своих падениях, они считают, что навешивают на себя некое клеймо неудачника. Однако именно истории провалов позволяют увидеть подводные камни и избежать ошибок. Так, мы создали курс «Академия провалов», в котором разбираются ошибки предпринимателей, которые действительно критичны.

- Можете привести какой-то конкретный пример неудачного ведения бизнеса?

- В этом курсе мы привели пример одной компании, которая не учла в договоре ряд нюансов при работе с американскими клиентами. Предприятие занималось поставкой микрофонов в США, и контрагент производил оплату, рассчитываясь частями. Какую-то часть оплачивали сразу, другую обещали перевести чуть позже. Потом история повторялась. В итоге накопилась большая задолженность. Для того чтобы вернуть себе деньги, необходимо было обратиться к американским юристам за помощью, но это стоило бы больше, чем сам долг.

- Как вы разрабатывали образовательную платформу? Были ли у вас ошибки?

- Несколько раз у нас полностью менялось понимание о том, как необходимо все делать.

Сначала у нас было представление, что наша платформа будет исключительно образовательной. Но очень быстро мы поняли, что многие предприниматели не хотят учиться. У них другая потребность - больше зарабатывать. И знания для них - всего лишь один из инструментов. А еще они считают, что им помогают больше зарабатывать различные сервисы, программы и приложения. Поэтому мы разместили на платформе как знания, так и сервисы. Один из инструментов увеличения прибыли - это принцип «Посоветоваться». Поэтому мы проводим и образовательные программы в офлайне, и большие форумы, и тестируем формат клубов. Потому что живой формат позволяет получить ответы у более опытных предпринимателей на самые деликатные вопросы.

- Какие все-таки основные ошибки совершают предприниматели?

- Все ошибки можно разделить на инструментальные и ментальные.

Инструментальные ошибки - это неверное использование каких-то инструментов. Например, наша целевая аудитория в социальной сети «Одноклассники», а мы последние сто рублей потратили на продвижение в «Фейсбуке». Или - все рекламируются на билбордах, и я тоже куплю пару рекламных щитов возле дороги. Ведь если такие достойные компании так делают, значит, это работает...

Другой пример. Компания ввела чрезмерный контроль за деятельностью сотрудников - профессионалы восприняли это как недоверие к своим компетенциям. Это сильно снизило их мотивацию. То есть руководство компании не поняло: есть тип сотрудников, каждый шаг которых надо контролировать, а есть другие - с которыми достаточно синхронизироваться по ценностям и целям. Но это может работать и в другую сторону. Мы привыкли работать с людьми, которых достаточно контролировать по ключевым вехам. А имеем дело с сотрудником, который занимается своими делами сразу же, как мы отвернулись.

Интересная ситуация. Компания разработала план на год и четко ему следует, несмотря на все изменения в отрасли и регионе. То есть ситуация поменялась давно, а мы с упорством следуем устаревшему плану. Но чаще бывает наоборот, когда плана совсем нет. Мы думаем, что действуем по ситуации, а на самом деле совершаем разнонаправленные активности.

Много ошибок совершают руководители при мотивации людей. Иногда мы думаем, что главное для человека - это деньги. Важно платить побольше, и он будет работать получше. И это действительно для каких-то людей работает. А для других - нет. Им нужно признание, или интересная профессиональная задача, или свобода действий. И ошибкой будет использовать для всех одинаковые инструменты. Эффективнее будет, если мы сначала определим тип мотивации сотрудника и потом будем использовать стимулы, которые хорошо работают для данного типа.

Алексей Грищенко: «Много ошибок совершают руководители при мотивации людей. Иногда мы думаем, что главное для человека - это деньги. А ему нужно признание, или интересная профессиональная задача, или свобода действий». Фото из личного архива

- Вы сказали, есть еще ментальные?

- Ментальные ошибки связаны с нашим способом мышления. Приведу пару примеров. Очень часто мы занимаемся поиском виноватых: один сотрудник не перезвонил клиенту, другой перепутал заказы. И мы видим - вот находят виновных, их наказывают. А надо просто понять, что дело во мне. Будет полезно задать себе вопрос: «Как я организовал процессы в компании так, что мой сотрудник в принципе может забыть позвонить клиенту?» Может быть, надо было внедрить CRM, или скорректировать мотивацию, чтобы каждый клиент был важным, или нужно было подбирать людей, которые не забывают. В этом случае будет решена причина проблемы, а не ее следствие. Это, кстати, еще одна распространенная ошибка - решение последствий, а не причин. Звонит сердитый клиент и жалуется на хамство сотрудника. Мы сотрудника наказали, а причина не решена. Почему у него такое поведение? Может, он думает, что так разговаривать с клиентом - это норма? А может, он у нас перегружен и не успевает уделять достаточно внимания каждому клиенту, или он давно не был в отпуске и просто устал? Часто бывает уже поздно решать какую-то проблему, и надо решить совсем другую. Или еще один вариант. Иногда мы слышим: «Этот человек ленивый, он за целый день на работе не может элементарных вещей сделать». Только почему-то в выходные на даче этот же человек без устали мастерит теплицу и раскидывает чернозем по огороду. Так получается, что не человек ленивый, а что-то не то с работой или с руководителем. И это тоже ментальная ошибка. Надо понять, что люди не имеют такого качества - ленивый или неленивый. Просто сотруднику может быть интересно и важно то, что он делает, или нет. А это уже зависит в том числе от руководителя. Увидеть ценности человека, разобраться вместе с ним в его целях и совместить его личные цели с целями бизнеса - это задача руководителя.

Ну и главная ошибка - это представление, что ошибки это плохо. Мы расстраиваемся, когда совершаем ошибки. А надо радоваться. Потому что ошибки - это наши помощники. Они позволяют увидеть, что мы идем не тем курсом, и вовремя скорректировать вектор движения. Чем раньше мы совершаем ошибку, тем дешевле это для нас.