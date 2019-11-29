Один звонок может спасти жизнь: Как работает бесплатная “горячая линия” по инсульту

15 тысяч звонков за три года - от пациентов, переживших инсульт, и их близких. “Горячая линия” фонда ОРБИ работает при поддержке Фонда президентских грантов. За консультацией сюда может абсолютно бесплатно обратиться любой житель страны.

- Изначально Фонд ОРБИ создавал горячую линию, чтобы помочь людям, столкнувшимся с инсультом, справится с последствиями заболевания. Но сейчас нам часто звонят люди, которые интересуются профилактикой инсульта. Каждый шестой звонок связан с этим вопросом, - говорит сотрудник “горячей линии” Альбина Колотилова.

Это не случайно: инсульт - одна из главных причин смертности и инвалидизации в России и в мире. Он уносит жизней больше, чем СПИД, туберкулез и малярия вместе взятые. Знать, как вовремя предотвратить болезнь, часто значит - спасти человека.

- Иногда нам звонят обеспокоенные родственники пожилых людей и спрашивают, как можно определить инсульт. Мы стараемся каждому рассказать о симптомах заболевания, а также о способах его предотвратить, советуем обращаться к врачам за рекомендациями по терапии, а при необходимости за направлением на госпитализацию, - отмечают сотрудники фонда ОРБИ.

На вопросы отвечают опытные врачи и специалисты по уходу и реабилитации. Близким пациентов рассказывают, как ухаживать за человеком, дают рекомендации, что изменить в квартире, чтобы уменьшить риск падения и облегчить самостоятельное передвижение человека, как защититься от повторного инсульта. Юристы разъясняют, как оформить инвалидность и больничные листы, разъяснят правила получения помощи в медучреждениях, бесплатных препаратов, средств гигиены для ухода за лежачим больным. Бывает, что семьи не могут что-то сделать без письменного добровольного согласия родственника, перенесшего инсульт, который находится в тяжелом, а часто и в бессознательном состоянии.

- Поскольку на линию часто обращаются близкие людей после инсульта, наши консультанты в первую очередь стараются успокоить человека, помочь ему справиться с растерянностью и направить. Так, например, на линию может позвонить девушка, которая хочет перевести маму с геморрагическим инсультом из одной больницы в другую, с вопросом можно ли это сделать и как? В этом случае наши консультанты рекомендуют возможные варианты действий, советуют, кому и как нужно направить обращения. Очень часто родственникам и близким тех, кто перенес инсульт, нужно просто поделиться переживаниями и помочь справиться с апатией, ощущением изолированности и стрессом, - рассказали “КП” в фонде ОРБИ. - В этом могут помочь консультанты нашей линии, они оказывают абонентам поддержку в ситуациях сильного эмоционального напряжения, когда опускаются руки, есть страх одиночества и изоляции от окружающего мира.

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Горячая линия по инсульту фонда ОРБИ 8 800 707 52 29

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