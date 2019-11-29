2019-11-29T18:58:01+03:00
Звезды

«Парикмахерша» как новая «Калина красная»

На месте старого заросшего плесенью МХАТа рождается живой русский драматический театр
Сергей МАРДАНжурналист
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Создатели спектакля демонстративно и расчётливо наплевали на «профессиональную» театральную публику. Фото: МХАТСоздатели спектакля демонстративно и расчётливо наплевали на «профессиональную» театральную публику. Фото: МХАТ
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Премьера спектакля «Парикмахерша» режиссера Руслана Маликова стала оглушительным ответом новой команды МХАТа им. Горького на яростную истерику, которая бушевала вокруг театра последние несколько месяцев.

МХАТ, до которого тридцать лет никому не было никакого дела, вдруг стал топовой новостью для всего театрального и околотеатрального сообщества. В атаке на команду Эдуарда Боякова объединились люди, которых, казалось, вообще ничего не могло объединить.

Один фланг заняли термоядерные поклонники Дорониной, состарившиеся вместе с ней, которые в своих протестах против ее смещения с поста художественного руководителя больше смахивали на городских сумасшедших. А с другой - их поддержала (а точнее цинично использовала) «либеральная» клака, которая с 2014 года ненавидит Боякова лютой ненавистью за то, что он открыто поддержал «возвращение Крыма», русский Донбасс и говорит о своем православии.

Эдуард Бояков. Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев

Эдуард Бояков. Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев

Трудно сказать, от чего этих чертей корежит больше, но факт остается фактом – московская либеральная интеллигенция объявила войну прежде обожаемому ей создателю театра «Практика» и премии «Золотая маска». Назначение же Захара Прилепина на пост руководителя литчасти МХАТа им. Горького окончательно обозначило линию культурного фронта.

Эдуард Бояков и его команда в пререкания вступать не стали, а принялись наводить порядок в заросшем плесенью театре и начали готовить новые спектакли. Собственно, для этого театр и существует. Чего стоит его художественный руководитель определяет только зритель, а не министр культуры или, тем более, десяток оставшихся в живых театральных критиков.

Назначение Захара Прилепина на пост руководителя литчасти МХАТа им. Горького окончательно обозначило линию культурного фронта Фото: Михаил ФРОЛОВ

Назначение Захара Прилепина на пост руководителя литчасти МХАТа им. Горького окончательно обозначило линию культурного фронтаФото: Михаил ФРОЛОВ

Поставленная в теперь уже «бояковском» МХАТе «Парикмахерша» – это чудесная история, которая современного человека бьет наповал. Там та самая несчастная и любимая русская женская доля. «Парикмахерша» - это новое прочтение «Калины красной», только - жесткое. Ведь люди, испорченные сериалами и телевизионными шоу, по-другому уже не понимают.

Поэтому, «егор прокудин» из «Парикмахерши» не идет работать на тракторе, а бьет возлюбленную по голове молотком, засыпает ее соломой и пытается сжечь.

Очень современно. Как тут не вспомнить питерского профессора Соколова. Но пьеса написана десять лет назад, так что, автор пьесы - Сергей Медведев (кстати, в прошлом журналист "Комсомольской правды") просто угадал.

Я еще одну страшную вещь скажу. Создатели спектакля демонстративно и расчётливо наплевали на «профессиональную» театральную публику, манерных любителей «высокого искусства» и постмодернистского фуагра.

«Парикмахерша» как новая «Калина красная». Фото: МХАТ

«Парикмахерша» как новая «Калина красная». Фото: МХАТ

Театр – искусство площадей. Художник должен создавать нечто такое, от чего разрыдаются в умилении условный торговец собачьим кормом и его замученная бытом жена. Эдуард Бояков, мне кажется, делает именно такой театр.

И еще одно. Доронинский МХАТ вчера окончательно кончился. Эта бессмысленная гора красного кирпича, которая стояла посреди Москвы 40 лет и не вызывала ничего кроме недоумения, 27 ноября 2019 года исчезла. На ее месте рождается живой русский драматический театр.

Мнение колумниста может не совпадать с мнением редакции.

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Началось в православных традициях - с обращения к труппе священников. Потом хором исполнили гимн России. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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