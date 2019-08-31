Эдуард Бояков о скандале в МХАТе: «Не я обманул Доронину. Это протестующие не пускают Татьяну Васильевну в театр»

В МХАТе на Тверском бульваре прошло собрание, где худрук театра Эдуард Бояков объявил о творческих планах.

Началось в православных традициях - с обращения к труппе священников. Потом хором исполнили гимн России.

На собрании не было помощника Боякова – актера и режиссера Сергея Пускепалиса, который недавно возглавил театр им.Волкова в Ярославле, хотя и обещал не терять связь с МХАТом. Но был другой помощник – писатель Захар Прилепин, который призвал актеров быть солидарными, чтобы «возникло ощущение взаимопроникновения». Но солидарность в театре – задача трудновыполнимая.

Накануне несколько артистов, которые выступают за возвращение Татьяны Дорониной (после того, как ее отправили в почетные президенты, она в театре не появляется), сообщили, что написали восемь писем в администрацию президента РФ. А до этого - записали видеообращение к Путину. По их мнению, Доронину обманули – пообещали, что Боякова ей дадут в помощники (его назначили худруком в декабре прошлого года). А вышло наоборот: в помощи Дорониной новое руководство не нуждается. Кроме того, протестующие актеры пожаловались, что их снимают с ролей, что не пригласили на ежегодный сбор труппы. И обратились со своими жалобами… в прокуратуру.

Их действительно не пригласили на собрание. Но они прорвались. Со скандалом.

- Мы не покинем собрание. Это наш театр, - говорили представители протеста, состоящие из 5-6 человек. - Мы каждый год приходили на сбор труппы. Это традиция.

- Это не сбор труппы, это собрание по поводу творческих планов, - настаивал Бояков. - Я их не буду докладывать людям, которые объявили о своей нелояльности, сказали, что не видят меня художественным руководителем, что не верят мне, оскорбили меня, нарушили этические и юридические нормы. Я не буду работать с этими людьми. Никто меня не заставит. И никаких творческих планов, связанных с вами, у меня нет. Хотя вы и будете получать зарплату.

То, что я не могу вас уволить, к сожалению, это проблема законодательства. Может быть, учредитель (Министерство культуры – Ред.) вас куда-нибудь переведет. Или дело дойдет до суда. Вас нет в моем творческом пространстве и не будет. Что непонятного?

Сто с лишним человек, которые сидят в зале, должны смотреть этот цирк, клоунаду, которые вы тут устроили, и которая может разрушить дело. У вас нет никакой программы. Только болтовня и ложь, что Доронину обманули. На самом деле это вы не пускаете Татьяну Васильевну в театр.

Татьяна Васильевна, назначенная президентом театра, должен выступить с предложением по созданию худсовета. Но Татьяна Васильевна этого не делает, хотя она получает зарплату, социальный пакет, который у нее сохранился, - от водителя до совсем специфических вещей, которые тем не менее я не стал отменять.

Я с ней общался несколько раз. Последние слова, которые от нее слышал: «Эдуард Владиславович, я очень хочу с вами подружиться. Я очень жду нашей работы».

Не секрет, что в театре существовали коррупционные схемы продажи билетов. Были случаи, когда мы останавливали зрителей, которые покупали билеты за 3 тысячи рублей, в то время как на бланках проштамповано 500 рублей. Зрители проходили по уцененным билетам. Но никаких документов нет. Пять лет назад было куплено осветительное оборудование на 65 миллионов рублей! И до сих пор оно стоит в ящиках не распакованное. Такая бесхозяйственность (до декабря 2018 года Доронина была не только худруком, но и директором МХАТа – Ред.) в голове не укладывается. В театре были склады мусора. Мы 15 (!) грузовиков всякого хлама вывезли. Я много чего могу рассказать, но вы и сами знаете, что у театра был экономический и творческий кризис. Назад дороги нет. У нас запланировано два десятка премьер. Нагрузка нечеловеческая. Это можно сделать, если артисты действительно будут мобилизованы, а не тратить силы на бузу.

После этого бузотерам пришлось покинуть собрание. И Бояков продолжал:

- Если мы выполним, хотя бы 80 процентов из того, что запланировано, мы изменим ситуацию. Нужна невероятная концентрация усилий. Сейчас делаются срочные вводы в спектакли, которые необходимо привести в творческий тонус. Со всеми спектаклями есть проблемы. Какие-то буду снимать. Но сперва о премьерах на Большой сцене.

В ноябре выйдет новая редакция романа Юрия Полякова «Грибной царь» - спектакль «36 часов из жизни одинокого мужчины». 2 ноября – покажем после реставрации легендарный спектакль Станиславсого «Синяя птица», до этого будем играть старую версию. 27 ноября – премьера спектакля «Парикмахерша» по пьесе Сергея Медведева. В главной роли – Инга Оболдина. В декабре выйдет сказка «Снежная королева». В феврале – восстановленный знаменитый спектакль Немировича-Данченко «Три сестры». В марте ожидается премьера пьесы Горького «На дне» в постановке Андрея Кончаловского. 9 мая – спектакль на стихи Твардовского и других военных поэтов. Премьера в сопровождении оркестра Юрия Башмета должна состояться на Мамаевом кургане. 20 мая – «7 женщин Есенина» по книжке Захара Прилепина. 20 июня выйдет «Красный Моцарт» об Исааке Дунаевском, сталинской эпохе и универсальности музыкального гения. 1 июля – премьера «Лавра» по книге Евгения Водолазкина.

На малой сцене – тоже россыпь премьер. Смешная, яркая «История рыцаря»- парафраз пьесы Евгения Шварца. «Государственный венец» - спектакль о царской семье. «Звездная пыль» - история о жизни офисного планктона, который уносят инопланетяне. «Рождение» - спектакль по повести Алексея Варламова. «Живые люди» - современная драматургия о наступлении цифровой реальности. «Петр и Феврония» - понятно о ком. «Слово о полку Игореве» тоже в представлении не нуждается.

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